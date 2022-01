Samsung présente une TV Micro LED dans une taille un peu plus accessible au CES 2022

Samsung annonce une nouvelle gamme de téléviseurs Micro LED et, même si les prix ne sont pas encore communiqués, gageons que ceux-ci ne devraient pas être accessibles à un très large public, malgré l’arrivée d’un modèle de 89 pouces. Voici les quelques informations dont nous disposons à l'heure où le salon du Consumer Electronic Show n'a pas encore officiellement ouvert ses portes.

L’an dernier, nous avions eu l’occasion de vous présenter en détail les téléviseurs 99 et 110 pouces Micro LED de Samsung. C’est pourquoi nous ne reviendrons pas en détail sur le principe de fonctionnement de cette technologie, la seule qui se rapproche réellement de la techno OLED (avec la très attendue techno QD-OLED), capable de produire des noirs parfaitement noirs, mais sans craindre l’effet de marquage puisqu’il s’agit de matériaux inorganiques.

En 2022, cette technologie continue d’évoluer chez Samsung, avec l’arrivée d’un modèle 89 pouces, aux côtés des modèles 101 et 110 pouces. C’est à l’occasion d’une présentation effectuée en amont du CES de Las Vegas que le constructeur a partagé quelques informations.

Jusqu’à 2000 nits de luminosité

La technologie OLED doit son succès auprès de bon nombre d’utilisateurs au rendu que procure cette technologie. Des contrastes infinis, une image très colorée et visiblement dynamique, qui compensent certains défauts, comme la puissance lumineuse limitée si on ne veut pas stresser les composants organiques de cette technologie pouvant provoquer, autre défaut, un effet de « burn-in » ou marquage des pixels.

Comme nous le disions plus haut, le Micro LED n’est pas soumis à cette même contrainte puisque cette technologie n’utilise pas de matériaux organiques. Conséquence : si chaque sous-pixel est auto émissif (il n’utilise pas de rétroéclairage) et qu’il peut être totalement éteint pour produire du noir parfait, la luminosité peut également être boostée de manière considérable. En l’occurrence, Samsung annonce un pic de luminosité pouvant atteindre les 2000 nits, soit de quoi rivaliser avec les téléviseurs LCD, mais avec une production des contrastes bien supérieure et, vraisemblablement, sans fuite de lumière.

Une performance rendue possible par le fait que les téléviseurs Micro LED utilisent environ 25 millions de Micro LED pour produire l’image. Plutôt taquin dans sa présentation — surtout lorsqu’on sait que Samsung Electronics aurait finalement accepté que Samsung Display produise des dalles QD-OLED –, outre l’effet de marquage tant redouté pour les téléviseurs OLED (même si les constructeurs font le nécessaire pour réduire les risques), Samsung met en avant le fait que la technologie Micro LED ne perd pas en qualité et en fidélité des couleurs avec le temps. Là encore, le matériau inorganique ne souffrirait pas du même effet de vieillissement.

Un rendu HDR inégalé ?

Quoi qu’il en soit, avec 2000 nits de puissance lumineuse en pic, l’électronique devrait parvenir à piloter les panneaux pour produire des contenus HDR avec un rendu particulièrement intense et une plage dynamique importante. Samsung évoque par ailleurs la capacité de ses téléviseurs Micro LED à traiter les signaux sur un échantillonnage des niveaux de gris sur 20 bits qui nous semble totalement incroyable. Toujours selon Samsung, cela équivaudrait à profiter du contrôle de 1 million de niveaux pour la production de la luminosité et des couleurs. En tout cas, sur un plan plus terre à terre, Samsung annonce une couverture de 100 % pour le DCI-P3 et l’espace colorimétrique Adobe RGB.

Les téléviseurs Micro LED profiteront également des avancées technologiques audio, avec la présence de l’OTS Pro et la pris en charge, mais aussi la reproduction du Dolby Atmos avec l’intégration de haut-parleurs en position haute de l’écran.

Enfin, et c’est là une autre des forces du Micro LED, la fonction « multi view » de Samsung offre ici une modularité très intéressante puisqu’il est possible de découper la taille de l’image jusqu’à quatre portions, de tailles égales ou non, dans lesquelles vous pourrez afficher différentes sources. Pour l’heure, Samsung n’annonce aucun tarif ni date de disponibilité pour ces modèles 89, 101 et 110 pouces.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.