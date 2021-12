La technologie Samsung QD-OLED est ambitieuse et elle arrive en 2022

Samsung Electronics et Samsung Display seraient prêts à livrer les premières TV QD-OLED en 2022. La production aurait débuté.

En 2019, les médias coréens avaient révélé que Samsung Display avait commencé à restructurer ses usines d’écrans LCD pour démarrer la production de dalles QD-OLED. Nous évoquions déjà 2022 pour un début de production sur cette technologie avec de grosses ambitions de la part de Samsung.

Désormais, toujours selon les médias coréens, Samsung Display a commencé la production en série de dalles QD-OLED pour téléviseurs. L’objectif du groupe coréen ? Donner à Samsung Electronics l’opportunité de montrer ses premiers téléviseurs équipés de cette technologie lors de la prochaine édition du CES.

Samsung Display va également fournir sa technologie QD-OLED à d’autres fabricants de TV. Sony, par exemple, pourrait être à la fois partenaire de LG Display, mais aussi de Samsung Display pour ses prochains modèles de téléviseurs OLED.

Qu’est-ce que le QD-OLED ?

Pour rappel, cette technologie QD-OLED (Quantum Dot-OLED) est développée par Samsung, elle utilise des diodes organiques (OLED) bleues, la différence avec LG vient de la présence des boîtes quantiques (Quantum Dot).

Ces téléviseurs QD-OOLED devraient donc bénéficier des points forts de l’OLED. Chaque pixel génère sa propre lumière, le contraste est donc théoriquement infini. On aura également les autres avantages, comme les angles de vision larges et le temps de réponse instantanée. Cependant, contrairement à l’OLED de LG, la luminosité maximale et la couverture de l’espace colorimétrique seraient meilleures grâce aux boîtes quantiques. Dit autrement : Samsung a remplacé le filtre RVB par une matrice de nanocristaux, ou points quantiques.

Samsung a conçu sa dalle pour faire baisser le coût de production : avec 13 couches contre 22 couches pour une dalle OLED de LG Display, cela limite la quantité de matériaux nécessaires. On peut donc imaginer que dans quelques années, cette conception permettrait d’abaisser le prix des téléviseurs OLED.

Pour rappel, le principal avantage des dalles OLED blancs (W-OLED) fabriquées par LG Display par rapport aux OLED RVB classiques est qu’ils ne souffrent pas de dégradation prématurée du sous-pixel bleu. La technologie W-OLED nécessite de placer, au-dessus de la matrice de diodes organiques, un filtre de couleur RVB qui permet la reproduction des trois couleurs de base. Ce filtre absorbe la lumière ce qui réduit considérablement la capacité de luminosité des écrans W-OLED par rapport à l’OLED plus classique. De plus, cela impacte également la capacité de reproduction des couleurs.

Notez cependant que les écrans OLED de LG Display ont beaucoup mûri. Les matrices de troisième génération, que l’on peut actuellement trouver sur le modèle G1 par exemple, offrent des capacités de luminosité et de reproduction des couleurs très bonnes.

Vous aurez donc compris que la technologie QD-OLED sur laquelle travaille Samsung vise à résoudre les deux handicaps du W-OLED de LG, tout en essayant de maintenir les atouts de l’OLED.

Le Micro LED en embuscade

Pour rappel, l’autre alternative actuellement en développement, et déjà commercialisée, est le Micro LED. Cette technologie est déjà disponible, mais sur de très grands téléviseurs qui sont actuellement vendus à des prix très élevés.

Avec le QD-OLED et le Micro LED, les consommateurs auront donc plus de choix, avec des dalles de meilleures qualités et les prix vont également baisser. Cependant, il faudra attendre encore quelques années. En attendant, LG va commercialiser des TV OLED plus petites et plus grandes pour répondre à tous les besoins.

