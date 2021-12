En 2022, attendez-vous à des TV OLED de 42 à 97 pouces

Les TV OLED vont être à la fois plus petites et plus grandes en 2022. Pour répondre à la demande des clients qui veulent la qualité OLED 120 Hz sur de petits écrans afin de jouer dans de bonnes conditions et ceux qui souhaitent équiper leur salon d'une grande dalle, LG Electronics va introduire de nouvelles tailles de diagonales au CES 2022.

Il n’est pas simple d’introduire de nouvelles tailles de dalle. Tout est souvent optimisé avec beaucoup de soins pour découper dans une dalle mère des dalles allant de 48 à 85 pouces généralement.

Nous avions donc accueilli avec plaisir l’arrivée du nouveau format 42 pouces annoncé au CES 2021 par LG Electronics, une taille qui est particulièrement adaptée au gaming, étant donné les caractéristiques et fonctions des écrans de la firme sud-coréenne. Mais LG Display a décidé de retarder ce lancement à 2022.

LG Display va étendre la taille des diagonales qu’il produit

Pour rappel, LG Display produit les dalles OLED des principaux constructeurs de téléviseurs, à l’exception de quelques grands noms comme Samsung par exemple. La fabrication de ces dalles nécessite des usines qui coûtent des milliards d’euros. Il y a deux usines LG Display qui fonctionnent à plein régime pour les productions de dalles OLED.

En 2021, les dalles OLED produites vont de 48 pouces à 85 pouces, ces dalles sont découpées dans des dalles mères. Il faut donc que tout soit optimisé. Dans l’usine de Guangzhou en Chine, la seconde usine de LG Display, les lignes de production utilisent une méthode de fabrication nommée Multi-Mode Mother Glass (MMG). Ce procédé permet de découper trois dalles OLED de 65 pouces et deux dalles OLED de 55 pouces sur une dalle mère de génération 8,5.

En 2022, il y aura de la nouveauté : LG Electronics va étendre la taille des diagonales en technologie OLED commercialisées. La plus petite taille sera de 42 pouces (106,68 centimètres), tandis que l’on aura également une taille maximale de 97 pouces (246,38 centimètres).

Pour rappel, en 2021, le plus grand écran OLED 4K grand public est le 83C1. Il existe également un modèle 88 pouces OLED 8K, le LG 88Z1. Ce dernier est obtenu via une très grande dalle-mère de 2,5 x 2,2 mètres. Ce qui explique le coût élevé de ce produit, soit 25 000 euros.

Comme l’explique LesNumériques, LG devrait donc commercialiser un modèle 42C2. Ce modèle devrait proposer un affichage au taux de rafraîchissement de 120 Hz avec plusieurs ports HDMI 2.1 qui permettent de jouer en définition 4K à 120 images par seconde sur PC, PS5 ou Xbox Series X.

Il devait également prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le mode automatique à faible latence (ALLM pour « Auto Low Latency Mode »). Il aurait également pris en charge Nvidia G-Sync. En résumé, un écran parfait pour équiper les joueurs exigeants.

