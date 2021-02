LG OLED Z1, G1, C1 et B1 : voici les tarifs conseillés entre 1 800 et 30 000 euros

Après une présentation lors du CES 2021, il est temps d'avoir de nouvelles informations sur les téléviseurs OLED 2021 de LG (séries Z1, G1, C1, B1, A1).

Les téléviseurs OLED 2021 de LG (séries Z1, G1, C1, B1) ont été dévoilés lors du CES 2021. Même si cet événement était numérique, nous avons pu découvrir à distance la nouvelle gamme de TV qui sera commercialisée en 2021.

Nous connaissons désormais les prix conseillés et les dates de disponibilités de ces modèles. Les gammes G1, C1 et B1 devraient être disponibles dès avril 2021. Tandis que la gamme Z1 sera commercialisée le mois suivant, en mai 2021.

Tarifs des LG OLED Z1, G1, C1 et B1

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, peu de surprises concernant les tarifs lorsqu’on les compare avec la gamme OLED de 2020. La gamme C1 est sans doute celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix, on retrouve le nouveau Alpha 9 Gen 4 AI 4K ainsi que les nouveautés dont l’interface webOS 6.0 et la nouvelle télécommande. Néanmoins, cette gamme C1 sera en concurrence directement avec la gamme CX avec des prix plus bas et peu de différences.

Modèles Tailles Tarifs LG Z1 Oled Evo

8K

Alpha9 Gen4 88 pouces

77 pouces 29 999 euros

19 999 euros LG G1 Oled Evo

4K

Alpha9 Gen4 77 pouces

65 pouces

55 pouces 6499 euros

3 499 euros

2 399 euros

LG C1 Oled Evo

4K

Alpha9 Gen4 83 pouces

77 pouces

65 pouces

55 pouces

48 pouces 7 999 euros

5 299 euros

2 799 euros

1 999 euros

1 649 euros LG B1 Oled Evo

4K

Alpha7 Gen4 77 pouces

65 pouces

55 pouces 4 999 euros

2 699 euros

1 799 euros



Vous aurez également remarqué que la TV OLED de LG est désormais proposée à une diagonale inédite. Après les 48 « , 55 « , 65 « , 77 » et 88 pouces, il y a désormais une taille de 83 pouces (211 cm). Proposée dans la gamme C1, il faudra débourser deux fois le prix d’une C1 de 55 pouces.

Si vous voulez de la nouveauté en 2021, il faudra se diriger vers la LG G1 qui arbore le suffixe Evo cette année. Cela correspond à la présence de la nouvelle dalle à forte luminosité avec un pic lumineux autour de 1 000 nits. L’objectif de LG est en fait de proposer des dalles aux performances similaires à celles des dalles Professional Edition Oled signées Panasonic depuis 2019. Le G signifie Gallery, vous pouvez accrocher votre téléviseur comme un tableau à plat au mur. Quant à la gamme Z1, ce sont les TV OLED en définition 8K avec un design très abouti.

Comme chaque année, la génération de l’année précédente est sans doute la meilleure alternative à ces TV OLED de 2021. Avec des tarifs plus bas, les téléviseurs OLED de 2020 ont peu de choses à envier aux TV de 2021.

Les LG OLED A1 se font attendre

Finalement, les seules inconnues sont donc les tarifs de la gamme A1. Cette gamme est intéressante, car elle vient se frotter aux TV LCD moins chères.

Il faudra néanmoins faire quelques compromis. En effet, les LG A1 proposent un taux de rafraichissement limité à 60 Hz et également aucune connectique HDMI 2.1. Bref, des modèles à éviter si vous avez une PS5 ou une Xbox Series X sous votre téléviseur. Malgré un traitement vidéo moins efficace et un design moins aboutis, les LG OLED A1 pourraient tout de même être une alternative aux TV LCD à considérer.