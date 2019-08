Samsung est en train de diminuer progressivement sa production d’écrans LCD et préfère concentrer ses ressources sur la technologie Quantum Dot OLED (QD-OLED).

Samsung est un géant du marché de la technologie et il est de notoriété publique que le géant sud-coréen produit divers composants. Aujourd’hui, ce sont donc les écrans qui nous intéressent et Samsung Display est justement un leader incontestable de ce secteur. Or aux dernières nouvelles, la firme est en train d’opérer un changement stratégique des plus intéressants.

The Korea Herald révèle en effet que Samsung Display a commencé à limiter progressivement sa production de dalles LCD en raison d’une demande plus faible et d’une rentabilité moins importante. Le but est de libérer davantage de ressource sur une autre technologie d’écran : le Quantum Dot OLED aussi appelé QD-OLED.

Meilleure qualité d’image

Cela fait depuis un peu moins d’un an que Samsung planche officiellement sur le QD-OLED et souhaite aujourd’hui produire de nouveaux écrans basés sur cette technologie. Résumée très brièvement, cette dernière n’utilise pas de rétroéclairage contrairement au LCD et exploite plutôt des LED individuelles de couleurs bleues. Celles-ci sont capables de transformer la lumière émise en rouge et en vert afin de couvrir un très large espace colorimétrique tout en consommant peu d’énergie.

Le QD-OLED devrait permettre aux téléviseurs de Samsung de monter encore plus en gamme. N’oublions pas non plus qu’en début d’année l’entreprise a aussi présenté ses avancés sur les impressionnantes dalles Micro LED.