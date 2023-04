Le titanesque Samsung Odyssey Ark cumule les offres et perd plus de 1 000 €

Le Samsung Odyssey Ark est un monstre qui ne trouve pas son équivalent sur le marché, un moniteur PC de 55 pouces aux caractéristiques aussi impressionnantes qu'effrayantes. Autant dire que la bête n'est pas à mettre entre n'importe quelles mains. Au départ destiné à un public aisé tellement son prix de départ fait mal, 2 999 euros tout de même, l'Odyssey Ark est désormais disponible à 1 749 euros grâce à un cumul de plusieurs réductions.

Seriez-vous prêts à installer un écran PC de 55 pouces chez vous ? Vous devriez sérieusement considérer la question avant de vous lancer dans cet achat. Ce moniteur ne sert pas seulement pour la navigation internet et le gaming, il sert aussi de Smart TV et vous permet de faire tout ce dont un écran est capable. Grâce à cette offre, le Samsung Odyssey Ark est en ce moment 1 250 euros moins cher grâce à cette offre.

Le Samsung Odyssey Ark en quelques points

Un écran Mini-Led de 55 pouces en 4K

Parfaitement taillé pour le gaming

L’Odyssey Dial, une réelle valeur ajoutée

Au lieu de 2 999 euros habituellement, le Samsung Odyssey Ark est maintenant disponible en promotion à 1 749 euros chez Boulanger grâce au code promo ECRAN10 et à cette offre de remboursement valable jusqu’au 1er juin.

Le moniteur gaming de l’excès

Il va falloir prévoir de la place si vous comptez accueillir cet écran de 55 pouces, cela représente tout de même une diagonale de 140 cm et ce n’est pas du tout commun pour un espace de travail. Mais, il faudra surtout s’assurer que votre bureau soit assez solide car ce monstre pèse son poids : pas moins de 41 kilos avec le pied réglable en hauteur et en inclinaison. L’installation pourrait être problématique alors nous vous conseillons de ne pas la faire sans aide.

Le Samsung Odyssey Ark jouit d’un design sobre et métallique, ses dimensions en imposent déjà, pas besoin d’en rajouter. La dalle Mini-Led est en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et est certifiée HDR10+, de plus, elle présente une courbure de 1000R pour vous fournir le confort visuel le plus agréable possible. Son taux de rafraîchissement s’élève à 165 Hz, son temps de réponse à une milliseconde, et ce moniteur est également compatible avec FreeSync Premium Pro, tout ça pour vous dire qu’il est parfaitement taillé pour le gaming.

Un écran PC qui fait aussi TV 4K

Le Samsung Odyssey Ark n’est pas un écran PC à part entière, il se présente plutôt comme un écran hybride doté de fonctionnalités Smart TV. En effet, on retrouve l’interface Tizen OS, le logiciel que l’on retrouve sur tous les téléviseurs de Samsung et qui vous permet d’accéder à vos plateformes de SVOD préférées telles que Netflix et Amazon Prime Video. Vous pouvez donc visionner des séries en 4K sur cet écran PC comme s’il s’agissait d’un vrai TV.

En plus d’une télécommande, le Samsung Odyssey Ark est fourni avec l’Odyssey Dial, une sorte de petit boîtier avec des commandes destiné à être posé sur votre bureau et faciliter considérablement votre navigation entre les différents menus. Du coup, on se pose la question de l’utilité de la première télécommande étant donné que le Dial est déjà capable de tout faire. Pour conclure, nous sommes en présence d’un écran presque parfait, presque, car son format est tout de même plus encombrant qu’autre chose et qu’il faut tout de même prendre au moins un mètre de recul en l’utilisant pour préserver ses yeux et ses cervicales.

Afin de comparer le Samsung Odyssey Ark avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gaming du moment.

