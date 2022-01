Samsung Smart Monitor M8 : l’écran qui veut tout faire sait faire encore plus de choses

Ce n'est ni un téléviseur, ni un écran PC... c'est les deux à la fois. Pour le CES 2022, Samsung ajoute de nouvelles fonctions dont une webcam magnétique, du cloud gaming mais aussi un hub pour la maison connectée.

Pour faire suite aux premiers Smart Moniteur commercialisés en 2020, Samsung vient de dévoiler le M8. L’idée est toujours la même : créer un écran qui est capable de répondre à la fois aux exigences des utilisateurs PC mais aussi à ceux qui cherchent une Smart TV.

Pas de changement de taille

Le résultat est un écran IPS LCD tout-en-un de 32 pouces de diagonale et en définition 4K. Il ne fait que 11,4 mm d’épaisseur, ce qui est nettement plus fin que le modèle M7 de 2021. De plus, la caractéristique la plus impressionnante est sans doute sa caméra SlimFit magnétique et mobile qui peut se fixer au moniteur pour les appels vidéo. Le moniteur lui-même prend en charge les applications de chat vidéo comme Google Duo.

Samsung Smart Monitor M8 // Source : Samsung

Samsung veut en faire un appareil capable également de gérer la maison : il embarque donc SmartThings IoT Hub pour gérer les appareils connectés. Pareil pour le cloud gaming, on retrouve Game Home, mais nous n’avons pas encore de précision sur les modèles qui seront pris en charge ni les accessoires compatibles. Notons tout de même que les nouveaux téléviseurs Samsung embarquent Stadia et GeForce Now nativement.

Notons que ce moniteur-écran-TV peut également charger un laptop grâce à un câble USB-C jusqu’à 65 Watts avec transfert du flux vidéo (pour avoir 2 écrans). Il a une télécommande avec un système Tizen complet, y compris les apps telles que Netflix ou myCanal. Nous avons également noté la compatibilité AirPlay 2, DeX ainsi que les fonctionnalités Office 365 et Remote PC. Mais ça n’est pas une nouveauté, c’était déjà le cas sur le précédent modèle.

Finalement, ce qu’il semble manquer, ce sont des caractéristiques techniques pour le gaming. Il faudra vérifier la latence, la qualité de l’audio… mais Samsung ne semble avoir ajouté la compatibilité FreeSync ou des connectiques plus évoluées que le HDMI. La dalle évolue peu, Samsung n’a d’ailleurs pas communiqué ses caractéristiques techniques complètes.

