Samsung s’inspire de l’iMac pour son écran intelligent concurrent du Studio Display

Samsung lance enfin son nouveau moniteur 32 pouces, le Smart Monitor M8, pensé à la fois comme un poste de travail et un écran pour le divertissement. Ce dernier sera disponible très prochainement, dans quatre coloris différents.

Dévoilé en janvier dernier lors du CES, le Samsung Smart Monitor M8 est à la fois un moniteur PC et une Smart TV. Avec sa dalle IPS LCD tout-en-un de 32 pouces, en définition 4K avec HDR10+, il a tout pour plaire. Aujourd’hui, Samsung nous en dévoile plus, notamment sur les couleurs disponibles, ainsi que le tarif.

Ce que l’on sait du Smart Monitor M8

La nouvelle itération de Smart Monitor par Samsung est dotée d’une définition 4K (3840 x 2160), avec une luminosité de 400 nits, un contraste de 3000:1 et un taux de rafraichissement de 60 Hz. En plus d’être un moniteur à connecter avec un PC, notamment via port HDMI et USB-C, le M8 intègre l’OS Tizen et possède donc des fonctions de smart TV. Différentes applications sont accessibles, à commencer par celles des services de SVoD (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV…), mais aussi d’autres services comme YouTube ou Bixby.

L’écran est par ailleurs compatible avec le Apple AirPlay 2, ainsi que le Samsung DeX, qui permet d’utiliser un Samsung Galaxy comme un ordinateur. Comme annoncé au CES, il possède une caméra SlimFit magnétique et mobile, qui peut se fixer au moniteur pour les appels vidéo, par exemple via Google Duo. Elle possède des fonctions de zoom automatique et de suivi des visages, ce qui la rend tout indiquée pour les visios professionnelles.

Samsung Smart Monitor M8 // Source : Samsung Samsung Smart Monitor M8 // Source : Samsung Samsung Smart Monitor M8 // Source : Samsung

En dévoilant un peu plus son nouvel écran, Samsung en a profité pour afficher les différents coloris disponibles : blanc, vert, rose et bleu. Si Samsung explique que cette palette de couleurs a été inspirée par les « teintes de la nature », on y verrait plus clairement une inspiration directe des coloris de base de l’iMac M1 d’Apple. Le constructeur sud-coréen s’inscrit clairement dans la même veine de couleurs pastel.

Samsung Smart Monitor M8 : disponibilité et tarif

Le nouveau Smart Monitor M8 n’est pas encore vraiment en précommande. Dans certains pays, il est possible de s’inscrire pour réserver un modèle. Mais cela n’est par exemple pour le moment pas proposé sur la boutique française. Par ailleurs, aucune date de sortie précise n’a été dévoilée.

Côté prix, Samsung a fait fort, surtout en comparaison avec Apple. Le Smart Monitor M8 est ainsi proposé à 729,99 dollars, soit presque 870 dollars de moins que l’Apple Studio Display qui est proposé à 1599 dollars aux États-Unis (1749 euros en France).

