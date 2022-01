Samsung prend enfin au sérieux le cloud gaming sur ses téléviseurs

Samsung a annoncé sa nouvelle gamme de téléviseurs, les Neo QLED 2022. En plus de supporter Stadia et GeForce Now, la firme coréenne semble avoir bien pensé l'intégration du cloud gaming sur ses produits.

Samsung a décidé de commencer l’année très fort au CES 2022 en annonçant sa gamme Neo QLED 2022. Et très bonne nouvelle pour les enthousiastes du jeu vidéo, ces téléviseurs seront compatibles avec les apps Google Stadia et Nvidia GeForce Now, deux des principaux services de cloud gaming déjà présents sur des téléviseurs de marques concurrentes comme LG.

Microsoft ayant annoncé l’arrivée de xCloud sur les téléviseurs connectés, on imagine que dès que cela sera disponible, Samsung voudra également le proposer sur son line-up de 2022.

De bons arguments techniques

Mais la présence des apps de cloud gaming dans le store d’un téléviseur ne fait pas tout. Il faut aussi que la technique et l’expérience logicielle suivent. Et au vu des promesses de Samsung pour ses nouvelles dalles, le constructeur coréen semble décidé à mettre la barre très haut.

Trois éléments peuvent démontrer l’envie de Samsung de pousser le cloud gaming sur ses téléviseurs : la fréquence d’affichage de ses dalles, une interface qui donnerait plus de place à ces services de jeu et la facilité d’utilisation des manettes.

144 Hz

Commençons par la dalle. Celle des modèles en UHD (ou 4K) proposerait une fréquence d’affichage de 144 Hz. En revanche, on ignore encore si le G-Sync de Nvidia sera de la partie. Le FreeSync d’AMD devrait pour sa part être supporté.

Gaming Bar 2.0

Au niveau de l’interface, Samsung aurait aussi déployé quelques efforts en direction du cloud gaming. Les contenus issus de GeForce Now ou Stadia seront mis en avant sur la page d’accueil de son nouveau Tizen OS, un peu comme cela se pratique déjà avec de nombreux services de SVoD.

Samsung va également proposer une Gaming Bar 2.0, même si nous n’avons malheureusement pour l’heure aucune image ou précision sur celle-ci.

Une manette pour tous les appareils

Dernière nouvelle, selon The Verge, le Gaming Hub de son téléviseur devrait permettre d’utiliser une seule et même manette pour sa console branchée en HDMI et pour son service de cloud gaming.

Quiconque a déjà bataillé avec deux appareils connectés sur la même manette sait à quel point cela pourrait grandement améliorer l’expérience de jeu, tout en évitant de finir par brancher une manette par appareil, ce qui n’est pas très raisonnable…

Les contrôleurs PlayStation et Xbox devraient être supportés dès la sortie de ces nouveaux téléviseurs.

