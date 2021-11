Les TV LG vont intégrer directement un service de cloud gaming, il s’agit de Nvidia GeForce Now

Si vous êtes le propriétaire d'un TV LG et que vous êtes utilisateur GeForce Now... vous allez pouvoir utiliser ces deux produits ensemble sans avoir besoin d'une box.

Fin octobre, Nvidia lançait une nouvelle offre sur son abonnement GeForce Now. Si les abonnements « Gratuit » et « Prioritaire » sont toujours d’actualité et légèrement remaniés, ils s’accompagnent désormais d’un abonnement tout en puissance avec des serveurs dotés de cartes graphiques GeForce RTX 3080. Cette fois-ci, Nvidia annonce l’arrivée de GeForce Now sur les TV LG.

L’application directement intégrée dans le store webOS

Les TV LG vont donc se transformer en console de jeux. En effet, l’application GeForce Now pourrait tourner directement sur ces TV. Pour le moment, la version bêta est réservée aux modèles de 2021 qui porte le numéro « 1 ». Cela concerne les modèles OLED, QNED mini LED mais aussi NanoCell.

Cependant, les jeux ne pourront être diffusés qu’en définition Full HD à 60 images par seconde. Cela perd donc un gros intérêt si vous utilisez beaucoup GeForce Now, mieux vaudra se tourner vers une Shield TV par exemple.

Cette limitation est dommage car la plupart des modèles LG 2021 sont capables d’afficher du 120 Hz en définition 4K. Il faudra certainement attendre 2022, pour le moment on est dans une période de rodage avant un lancement global.

Pour rappel, GeForce Now est un service de cloud gaming de Nvidia. À l’instar d’un Shadow par exemple, il offre accès à une plateforme sur laquelle vous pouvez jouer à vos propres jeux que vous possédez déjà. Enfin presque tous les jeux, comme vous le verrez un peu plus tard.

L’intérêt de GeForce Now est de pouvoir profiter d’une configuration équivalente à ce que fournirait un ordinateur de gaming sur n’importe quel ordinateur ou écran, que ce soit votre petit ordinateur portable ou… votre smartphone. Cela signifie que vous pouvez profiter de graphismes avec ray tracing très facilement.

