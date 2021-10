GeForce Now : Nvidia lance un nouvel abonnement ultra-puissant avec des GeForce RTX 3080

Nvidia a dévoilé ce jeudi de nouvelles offres pour son service de cloud gaming GeForce Now. Si les abonnements « Gratuit » et « Prioritaire » sont toujours d'actualité et légèrement remaniés, ils s'accompagnent désormais d'un abonnement tout en puissance avec des serveurs dotés de cartes graphiques GeForce RTX 3080.

Dans le duel à distance que livre Nvidia à Xbox pour le leadership dans le cloud gaming, le spécialiste des cartes graphiques vient de frapper un grand coup technologique. La firme californienne a annoncé ce jeudi que ses serveurs GeForce Now allait désormais pouvoir en partie compter sur des cartes GeForce RTX 3080 afin d’apporter encore plus de puissance aux joueurs. Mais pas à tous les joueurs néanmoins…

Car, si Xbox a récemment remplacé ses Xbox One X par des Xbox Series X dans ses serveurs Xbox Cloud Gaming sans surcoût, côté Nvidia, on opte pour une autre stratégie avec un troisième abonnement qui s’ajoute aux offres GeForce Now déjà existantes. Le tout en gonflant les muscles.

Vous cherchiez des RTX 3080 ? Elles sont dans les serveurs

Le service de jeux en cloud gaming a annoncé le lancement prochainement d’un nouvel abonnement surpuissant basé sur ses cartes GeForce RTX 3080. Si le catalogue de jeux disponibles ne change pas pour autant, le forfait RTX 3080 va permettre d’offrir des définitions plus élevées (jusqu’à 1440p sur PC et Mac) et un nombre d’images par seconde plus important (120 fps sur PC, Mac et Android). Sur Shield TV, cet abonnement RTX 3080 proposera de la 4K HDR à 60 fps avec la prise en charge du son surround 7.1.

Ce traitement graphique accru et l’ajout de la technologie Adaptive Sync permettent aussi de proposer « la latence la plus faible du marché », capable de rivaliser avec les meilleures expériences en jeu local, promet Nvidia (56 ms annoncées contre 175 ms attribuées à xCloud et 81 ms pour l’offre GeForce Now Prioritaire avec ses cartes GeForce 2080 à 60 fps).

À noter qu’avec cette mise à jour du client GFN, Nvidia a également annoncé l’arrivée de son service sur Microsoft Edge qui rejoint ainsi Chrome et Safari comme navigateur compatible avec la plateforme de jeux en cloud gaming. Ironie de la situation, Nvidia n’a pas caché que cela signifierait la possibilité de jouer sur GeForce Now depuis une console Xbox.

Un Supercalculateur pour porter GeForce Now

En résumé, une expérience de jeu sans commune mesure avec ce que propose Xbox ou Google Stadia pour le moment. Et ce, pour tous les PC Windows, Mac et autres supports mobiles compatibles, quelle que soit leur puissance initiale.

Pour cela, Nvidia explique avoir conçu le « Supercalculateur de jeu le plus puissant jamais construit » baptisé GeForce Now SuperPOD et capable de proposer des performances de haut vol grâce à l’optimisation permise par les GeForce RTX 3080.

Les spécificités techniques des serveurs SuperPod // Source : Nvidia Les spécificités techniques des serveurs SuperPod // Source : Nvidia

Pour attirer les joueurs en quête de puissance et de qualité de jeux optimales, Nvidia joue la carte de la séduction. Au-delà de la puissance des RTX 3080 et donc d’un jeu magnifique en ray tracing, la firme mise sur le côté exclusif. Car un nombre limité de joueurs pourra profiter de ces nouveaux serveurs, avec des sessions portées à 8 heures avant de devoir se reconnecter. Mais cela a un coût : il faut s’engager pour 6 mois minimum à 99,99 euros.

Trois offres GeForce Now

Avec l’arrivée de l’offre RTX 3080, Nvidia propose désormais trois abonnements bien distincts, autant par la gamme tarifaire que leurs possibilités. Car les offres Gratuit et Prioritaire ont également été remodelées à cette occasion.

Offre gratuite : l’accès reste standard, pour des sessions de jeu d’une heure avant de devoir demander un nouvel accès (et donc faire la queue lorsque trop de joueurs veulent profiter des serveurs).

: l’accès reste standard, pour des sessions de jeu d’une heure avant de devoir demander un nouvel accès (et donc faire la queue lorsque trop de joueurs veulent profiter des serveurs). Offre Prioritaire : ray tracing proposé, accès prioritaire aux serveurs, session portée à 6h, jeux jusqu’en 1080p/60 fps. À noter qu’il est désormais possible de s’abonner au mois (9,99 euros) ou pour six mois (49,99 euros).

: ray tracing proposé, accès prioritaire aux serveurs, session portée à 6h, jeux jusqu’en 1080p/60 fps. À noter qu’il est désormais possible de s’abonner au mois (9,99 euros) ou pour six mois (49,99 euros). Offre RTX 3080 : serveurs avec RTX 3080, accès exclusif, session de 8h, jusqu’en 1440p/120 fps (4K HDR sur Shield TV).

Les abonnés Fondateurs et Prioritaire peuvent dès à présent précommander leur abonnement RTX 3080 à 99,99 euros pour 6 mois (-10 % pour les Fondateurs qui gardent leur avantage). Il sera effectif début décembre. Tous les autres utilisateurs désireux de s’abonner pourront s’inscrire en fonction des disponibilités dès la semaine prochaine.

