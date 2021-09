Google Stadia : vous pouvez désormais jouer sur TV sans manette

À compter de ce lundi, Google commence à déployer de nouvelles mises à jour pour Stadia. Vous allez pouvoir profiter du service de cloud gaming sur votre TV avec n'importe quelle manette. Et même en vous servant de votre smartphone comme manette si vous n'en avez pas sous la main. On vous explique comment.

Alors que le catalogue s’enrichit doucement des dernières sorties, mais sans toutefois réussir à faire pencher totalement la balance en sa faveur, Google continue de faire progresser son service de cloud gaming techniquement.

À compter de ce lundi, Stadia va permettre à ses utilisateurs de profiter de toutes leurs manettes sur n’importe quel support. Et désormais même les TV connectés à la plateforme via des appareils Android TV, Google TV ou à l’aide d’un Chromecast Ultra.

La vraie liberté de jeu

Google avait déjà annoncé la possibilité de jouer à Stadia sur les téléviseurs sous Android TV ou Google TV. Cela inclura désormais les boîtiers Android TV, les Chromecast Ultra et autres Chromecast avec Google TV.

Une nouveauté qui multiplie les possibilités de jeu via la plateforme qui se montre plus que jamais le service de cloud gaming le plus abouti technologiquement. Désormais, toutes les manettes peuvent servir à jouer sur tous les supports (smartphone, tablette, navigateur Chrome, Smart TV sous Android TV, TV avec Chromecast Ultra ou Chromecast avec Google TV…).

Le tout, sans câble et, surtout, sans l’obligation de s’en remettre à la manette maison. Si vous jouez à d’autres services de cloud gaming comme Xbox Cloud Gaming ou GeForce Now, vous pourrez donc utiliser une seule et même manette.

Il suffit de configurer votre manette depuis votre appareil mobile pour pouvoir jouer avec en cloud gaming sur votre téléviseur relié aussi désormais avec Chromecast (sur les Smart TV sous Android TV ou Google TV, il était déjà possible de connecter une DualShock 4 de PlayStation, une manette Xbox One ou un Adaptive Controller en Bluetooth).

Google Stadia va prendre en charge les manettes PlayStation, l’ensemble des contrôleurs Xbox One Bluetooth en passant par l’application Stadia connectée également à votre écran.

Seule contrainte, vous devez garder votre smartphone ouvert sur l’application pendant que vous jouez et ne pas la fermer sous peine de déconnecter la manette du système.

Plus besoin de manette

Si vous n’avez pas envie de vous encombrer, Google a pensé à tout. À choisir entre jouer en cloud gaming sur votre smartphone ou sur votre TV, vous pouvez à présent… faire les deux en même temps.

En fait, votre smartphone peut remplacer une éventuelle manette. Il suffit de le signaler à l’application, de la jumeler à votre téléviseur et les habituels contrôles tactiles disponibles quand vous jouez sur votre appareil mobile vont devenir ceux de votre jeu sur TV. Une solution de secours si vous avez oublié votre manette ou si vous ne voulez pas vous encombrer tout en pouvant jouer à tout moment, n’importe où.

À noter que Stadia fonctionne aussi avec les manettes de dernière génération comme la DualSense de PlayStation ou la manette Xbox Series. En étant ainsi jumelées, les manettes remplacent leurs habituelles touches par celles normalement dévolues à la manette Stadia (assez similaires à celles de la Xbox).

Les touches PS ou Xbox deviennent la touche Stadia pour revenir à l’accueil ou fermer un jeu. Les célèbres touches ☐△✕◯ de PlayStation seront remplacées par les touches ABXY, pensez-y !

Comment utiliser une manette PlayStation, Xbox ou autres sur TV ?

Il faut évidemment que votre manette soit compatible avec Google Stadia, ainsi que votre boîtier connecté à votre TV pour utiliser le service.

Vous devez également profiter d’une connexion internet d’au moins 10 Mbps pour raccorder votre Chromecast ou boîtier Android TV/Google TV et profiter de Stadia.

Sur votre smartphone, mettez l’application Google Stadia à jour.

Stadia Télécharger Stadia gratuitement APK

Connectez votre manette en Bluetooth à votre appareil mobile depuis les paramètres.

Si vous utilisez un appareil Google TV ou Android TV :

Lancez Stadia, choisissez votre compte et sélectionnez l’icône Manette

Assurez-vous que votre smartphone (ou tablette) est connecté au même réseau wifi que votre TV. Ouvrez l’app Stadia et allez sur l’icône Manette en haut à droite.

en haut à droite. Choisissez la manette que vous voulez connecter : Stadia, PlayStation DualShock 4, Xbox ou autre.

Cliquez sur Jouez sur une TV .

. Tapez le code qui s’affiche à l’écran (icônes de croix directionnelle et de boutons)

Vous pouvez désormais utiliser votre manette pour jouer à Stadia sur votre TV.

Choisissez comment vous voulez jouer à Stadia depuis votre smartphone // Source : FRANDROID Source : FRANDROID Jumelez votre smartphone à votre TV // Source : FRANDROID

Si vous utilisez un Chromecast Ultra :

La procédure est exactement la même que celle préalablement décrite. Vous pouvez cependant utiliser une manette connectée à votre smartphone à l’aide d’un câble USB pendant que vous jouez sur la TV. L’application devra évidemment rester ouverte.

Comment utiliser votre smartphone comme manette pour jouer à Stadia sur TV ?