Xbox Series X|S, mobile ou PC : votre manette peut mémoriser vos habitudes et basculer d’un support à l’autre

Vous n'avez qu'une manette Xbox et plusieurs supports de jeux ? Pas de problème. Vous pouvez basculer de l'autre à l'autre d'un clic, sans devoir systématiquement synchroniser la manette Xbox Series avec votre Xbox, votre PC ou votre smartphone. On vous explique comment faire.

Pour vous, Halo, Forza ou le Xbox Game Pass, c’est autant sur Xbox que sur PC quand vous êtes en vadrouille ou sur mobile en version xCloud. Mais vous n’avez qu’une seule manette pour cela et cela finit par vous fatiguer de devoir synchroniser à chaque fois le Xbox controller avec votre support de jeu. Bonne nouvelle : vous n’avez pas forcément besoin d’acheter une autre manette (sauf pour vous faire plaisir !).

Selon une petite astuce glissée par Timo Wolf, employée de Microsoft, sur Twitter, il existe une solution bien pratique et toute simple, mais à la condition d’avoir en main la toute dernière manette sans fil Xbox.

Using your @Xbox Series X|S controller with console & pc/mobile for @XboxGamePass frequently? #XboxSeries controllers can memorize sync!

-> Hold "sync" to recall last mobile/PC device (flashing 2-3x)

-> Double-tap "sync" to switch back to your #Xbox (flash once)#XboxSeriesX pic.twitter.com/0avzjoOdre — Timo Wolf (@OmitFlow) February 8, 2021

Car le bouton de synchronisation, que l’on trouve à l’avant des manettes Xbox pour les Xbox Series X et Series S comme pour l’ancienne gamme Xbox One, a plus d’un tour dans son sac. S’il sert évidemment à appairer une manette à une console ou un PC Windows 10 en gardant le doigt appuyé sur le bouton jusqu’à ce que la diode clignote, un appui simple ouvre d’autres possibilités.

Comment configurer votre manette sans fil Xbox Controller ?

Il est en effet possible, comme l’explique Timo Wolf, de basculer d’un appareil à un autre d’un seul clic sur le bouton ou de rappeler le dernier périphérique connecté. Pour cela, gardez appuyé le bouton de synchronisation jusqu’à ce que le voyant clignote deux fois. Puis appuyez deux fois sur ce même bouton. Vous pourrez alors basculer vers l’appareil précédemment appairé, que ce soit une console, un PC, une tablette ou un smartphone (seulement Android).

Quick video proof using Xbox Series X Controller, Windows 10 PC & Xbox One X. Important: Learned through feedback this does not work to switch between Xbox & Xbox Wireless Adapter. Only Xbox & Bluetooth connection pic.twitter.com/6ROCXNMI6H — Timo Wolf (@OmitFlow) February 8, 2021

La fonctionnalité permet ainsi de profiter de son Game Pass d’un support à l’autre, note Timo Wolf. Microsoft n’a jamais réellement communiqué sur cette possibilité, mais sans la cacher pour autant. Sur les pages consacrées aux manettes sur le site Xbox, il est mentionné la possibilité de « basculer d’un appareil à l’autre, notamment Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC Windows 10 et appareils Android ». La compatibilité avec les iPhone et iPad est indiquée comme « à venir ».

Mais cela ne fonctionne bien qu’avec la toute dernière manette Xbox. Votre contrôleur Xbox One, la très belle manette siglée Cyberpunk 2077 ou la collection transparente Phantom ne sont pas conçues avec cette possibilité technologique. La Elite Series 2 n’est également pas concernée.