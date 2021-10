Vieux PC en pleine pénurie ? 5 astuces pour jouer aux derniers jeux à petit prix

La pénurie empêche l'achat ou le renouvellement de votre PC de jeu ? Vous vous demandez ce qu'il faut acheter pour une première machine de jeu ? Voici comment continuer de jouer aux derniers jeux à moindre frais !

Depuis plusieurs mois maintenant, une dure pénurie touche l’industrie du jeu vidéo et de la tech. Résultat, impossible de trouver facilement une console de jeu de nouvelle génération et, surtout, il est très difficile de renouveler un PC de jeu. Les prix des composants ont également explosé ce qui rend les quelques pièces en stock assez inaccessible.

Sur ce sujet, on m’a régulièrement posé des questions : mon PC est en bout de course, que dois-je faire ? Ou encore : mon neveu doit avoir son premier PC, que puis-je lui prendre pour qu’il puisse jouer un peu ? Si vous vous posez ces questions, ou si on vous les pose, j’espère que cet article saura vous aiguiller dans votre décision. C’est là tout l’objectif de Frandroid lorsque nous testons des produits et réalisons des guides d’achats.

Jouer sans acheter aucun nouvel appareil

Avant d’aller crescendo dans les dépenses, on va essayer de n’acheter aucun nouvel appareil et pourtant jouer aux derniers jeux du moment dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, il y a une technologie qui devient viable, et même cruciale en période de pénurie : le cloud gaming. Nous en retenons deux pour ce guide, mais nous avons également un comparatif complet dédié à tous les services de cloud gaming.

D’abord, si vous êtes plutôt un joueur PC et que ce dernier commence à tirer la langue, il y a le service GeForce Now de Nvidia. Pour 10 euros par mois, il permet de jouer à des jeux que vous possédez déjà, à travers le catalogue Steam, GOG ou encore Epic Game Store, en bénéficiant des performances d’un PC haut de gamme avec un GPU RTX. C’est une bonne façon de pouvoir jouer aux derniers jeux dans de bonnes conditions, en attendant une solution plus pérenne.

Deuxième service que l’on peut recommander, le Xbox Game Pass de Microsoft, en version Ultimate et si possible à moitié prix avec notre astuce. Ici, il s’agit d’accéder à un catalogue de jeux sélectionné par Microsoft, plus de 300 au moment où cet article est écrit, jouable en cloud gaming. Attention, il s’agit de jeux console, prévus à l’origine pour Xbox, et il faut donc une manette de jeu pour en profiter (mais pas forcément une manette Xbox). Le service est disponible sur PC, sur smartphones et sur tablettes. Microsoft a annoncé que les serveurs utilisaient désormais des Xbox Series X, ce qui permet d’accéder aux jeux de dernière génération avec de bonnes performances.

L’avantage premier du cloud gaming est vraiment de pouvoir déporter la puissance nécessaire pour faire tourner un jeu sur les serveurs. Résultat, on peut jouer avec n’importe quelle machine, même les moins puissantes.

Joueurs PC, reconsidérez la console de jeu

Notre deuxième astuce s’adresse plutôt aux fervents défenseurs du jeu vidéo sur PC : réfléchissez à nouveau à l’achat d’une console de jeu. D’abord, même si la PlayStation 5 et la Xbox Series X font les frais de la pénurie, la guerre des prix sur le neuf n’a pas lieu. Lorsqu’on en trouve en stock chez les commerçants, elles sont généralement vendues au tarif conseillé : 400 ou 500 euros pour la PS5 selon la version, 300 euros pour la Xbox Series S et 500 euros pour la Xbox Series X.

Il faut également préciser que la Xbox Series X et la PlayStation 5 offrent désormais un beau niveau de performance dans les jeux. Le mode 60 FPS s’est généralisé sur les consoles de salon, même s’il se fait parfois au prix d’une définition de rendu moindre. Les ayatollahs de la puissance pourront donc être satisfaits, surtout en ce début de génération. L’intégration d’un SSD permet aussi aux consoles d’être particulièrement réactives et de lancer très vites les jeux. Elles peuvent donc faire de très bons compagnons de jeu en attendant la fin de la pénurie.

Notez que l’on s’attarde ici sur les consoles les plus puissantes, mais si ce n’est pas un problème pour vous, notamment s’il s’agit d’acheter sa première machine à un jeune joueur, vous pouvez vous diriger vers la Nintendo Switch ou la Xbox Series S de Microsoft qui subissent beaucoup moins les problèmes de pénurie. Elles ne sont pas très chères, pour des machines de jeux, et on les trouve facilement.

Renouveler son PC à moindres frais

Si vous voulez absolument parler PC : soit parce que vous ne souhaitez pas jouer en cloud ou sur console, ou parce qu’il s’agit de garder ou d’offrir une machine polyvalente qui servira autant pour le jeu vidéo que pour la bureautique ou les devoirs à la maison, voici mes recommandations.

S’il s’agit d’acheter une machine totalement neuve, je pense que le meilleur conseil en termes de rapport performance/prix est aujourd’hui de se tourner vers les PC portables. Puisqu’il s’agit de produits commercialisés par une marque, au même titre qu’une console de jeu, on ne s’éloigne pas trop des prix conseillés. La facture reste salée, mais au moins on a une machine clé en main facile à trouver et utiliser. Pour faire votre choix, n’hésitez pas à vous tourner vers notre guide des meilleurs PC portables, et plus précisément vers les meilleurs PC de jeux. Récemment nous avons testé l’Asus VivoBook Pro 14X et le Dell G15 Ryzen Edition qui offrent tous les deux des performances admirables pour des machines autour de la tranche des 1000 euros.

Cela peut aussi s’appliquer aux PC de jeu, commercialisés par les marques. Historiquement, il était vraiment déconseillé d’acheter ces produits qui proposent souvent des configurations déséquilibrées, en faisant des économies sur des composants qui flattent moins le prospecteur comme l’alimentation, alors qu’ils sont très importants pour le bon fonctionnement du PC. La pénurie nous force ici à revoir ces recommandations. Pour atténuer ces points, on peut vous conseiller d’aller voir les PC prémontés par les commerçants comme TopAchat, LDLC ou encore Materiel.Net. Cela permet de vérifier la liste des composants installés, tout en bénéficiant de tarifs plus intéressants.

Et pour un PC fixe ?

Si vous avez déjà un PC de bureau pour le jeu vidéo, mais qu’il commence à vieillir, il y a plusieurs façons d’en prolonger la vie. L’un des points de départ de ma réflexion sur cet article était le lancement de la Radeon RX 6600 par AMD. Cette carte graphique permet de faire tourner les derniers jeux du moment dans une très bonne qualité à 60 images par seconde. Une bonne solution pour prolonger la vie d’un PC, d’autant qu’elle pourra fonctionner avec une simple alimentation 450 W. Reste qu’en temps normal, une carte offrant ce niveau de performance devrait être commercialisée à bien moins de 300 euros, son prix conseillé, sans compter l’éventuelle flambée des prix qui vont probablement la placer à 500 euros.

En alternative, il faut probablement se tourner vers le marché de l’occasion pour trouver des cartes graphiques un peu anciennes à moindres frais. Aujourd’hui, la carte graphique reste le composant le plus important pour garantir une bonne expérience de jeux. Si vous avez un bon processeur milieu de gamme, comme un Intel Core i5 vieux de quelques années, avec au moins 8 ou 16 Go de RAM, pas besoin de changer ces éléments. Si vous n’êtes pas passé au SSD en revanche, c’est une bonne façon de réduire remarquablement les temps de chargement et rendre Windows beaucoup plus réactif.

Des solutions, mais pas de bon plan

Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas forcément ici de faire un « bon plan ». Le bon plan, ce serait d’avoir des composants modernes vendus à des prix normaux, mais ce n’est pas la réalité du marché. À la place, ce que l’on propose ici ce sont des solutions concrètes pour faire avec la situation.

Situation qui devrait encore durer plusieurs mois, et peut-être plusieurs années.