Test de la Radeon RX 6600 : AMD signe une carte idéale pour prolonger la vie de votre PC

AMD continue de décliner son architecture RDNA 2 sur un terrain plutôt bien maitrisé : celui des cartes graphiques entrées de gamme. Voici notre test de la Radeon RX 6600.



Oui, le marché des cartes graphiques fait toujours face, comme le reste de la tech, à une grande pénurie. Cela n’empêche pas AMD et Nvidia de suivre leurs feuilles de route. En l’occurrence, il faut petit à petit remplacer l’ancien catalogue par la nouvelle gamme RDNA 2 chez AMD. Sans être parfaite, la nouvelle architecture a déjà montré qu’elle était une petite merveille, notamment pour le calcul 3D « classique », sans ray tracing.

Caractéristiques techniques

La Radeon RX 6600 continue d’utiliser la même puce AMD Navi 23 que la Radeon RX 6600 XT, mais en revoyant à la baisse quelques caractéristiques.

AMD Navi 23

TSMC 7 nm

28 Compute Units

Fréquence « Game clock » : 2044 MHz

Fréquence « Boost » : 2491 MHz

Mémoire : 8 Go GDDR6

Bus mémoire : 128 bits

Infinity Cache : 32 Mo

Consommation : 132W

L’avantage, c’est que sur le papier, la carte graphique devrait consommer moins. Cela se ressent d’ailleurs sur le circuit de refroidissement choisi par Sapphire pour le modèle que nous testons aujourd’hui. La Sapphire Radeon RX 6600 Pulse offre un tout petit encombrement, avec tout de même un design dual slot à deux ventilateurs et un connecteur PCIe 8 broche pour l’alimentation. AMD met d’ailleurs en avant la possibilité d’utiliser sa carte graphique avec une simple alimentation 450W.

La promesse d’AMD avec cette carte est d’offrir des performances suffisantes pour un écran Full HD, et d’être compétitif avec la GeForce RTX 3060 de Nvidia.

Configuration utilisée

Nous avons testé cette carte graphique avec une configuration de dernière génération, AMD Ryzen 5000 avec la fonction Smart Access Memory activée. Nous gardons Windows 10 pour le moment sur le PC de test, en attendant les corrections de problèmes sur Windows 11.

Carte mère : X570 Asus ROG Crosshair VIII HERO (Wi-Fi)

X570 Asus ROG Crosshair VIII HERO (Wi-Fi) Processeur : AMD Ryzen 7 5800X (3,8 / 4,7 GHz, 8 cœurs, 16 threads)

AMD Ryzen 7 5800X (3,8 / 4,7 GHz, 8 cœurs, 16 threads) Mémoire : 32 Go de RAM DDR4 2666 MHz (deux kits Corsair Vengeance CMK16GX4M2Z2666C16)

32 Go de RAM DDR4 2666 MHz (deux kits Corsair Vengeance CMK16GX4M2Z2666C16) SSD : Samsung 970 1 To NVMe

Samsung 970 1 To NVMe Alimentation : Corsair RM1000X

Corsair RM1000X Boitier : In Win 303

In Win 303 Logiciel : Windows 10 20H2 (avec les pilotes AMD Radeon 21.30.17.06)

Performances et résultats des benchmarks

3DMark

Après cette présentation, il est temps de passer aux résultats plus concrets de nos tests avec cette carte graphique. On commence avec 3DMark Time Spy Extreme, un test qui fait appel au support de DirectX 12 de la carte graphique. On obtient un score comparable entre les cartes graphiques.

Notre Radeon RX 6600 obtient un score de 3811 points qui est tout à fait honorable, mais en deçà de la GeForce RTX 3060. AMD a pourtant plutôt l’avantage sur ce test habituellement avec ses cartes RDNA 2. Il faudra sur les autres tests si cette tendance se confirme.

3DMark DirectX Ray Tracing

On le sait désormais, l’architecture RDNA 2 n’aime pas beaucoup le ray tracing. C’est la première génération de puces graphiques chez AMD à proposer du ray tracing temps réel, et sur ce front, la marque n’obtient pas des résultats au niveau de la concurrence.

Sans surprise, sur le test dédié au ray tracing de 3DMark, c’est la Radeon RX 6600 qui termine la marche, bien loin derrière la GeForce RTX 3060. Il ne faudra donc pas vraiment espérer activer le ray tracing sur des titres gourmands. Mais la Radeon RX 6600 ne s’avoue pas vaincue pour autant.

Red Dead Redemption 2

Pour avoir des résultats comparables entre tous nos tests, nous faisons un benchmark de Red Dead Redemption 2 en 4K avec les options graphiques aux maximums. Évidemment, la Radeon RX 6600 n’est pas taillée pour ce genre de demande, ce n’est pas son rôle. Nous avons ensuite testé le jeu avec une définition Full HD davantage alignée sur les promesses de cette carte.

Notre comparatif montre que la Radeon RX 6600 fini une nouvelle fois en bas du classement. Cependant, le plus intéressant est dans le résultat obtenu : 27,5 images par seconde pour une carte graphique entrée de gamme, en 4K sur un jeu très gourmand, c’est vraiment pas mal. En passant en Full HD, le jeu tourne alors à 62 images par seconde en moyenne, toujours avec les meilleurs paramètres graphiques. *

Autrement dit, Red Dead Redemption 2 est parfaitement jouable en Full HD avec la Radeon RX 6600.

Assassin’s Creed Odyssey

Même constat sur Assassin’s Creed Odyssey que nous avons testé en 4K avec le benchmark intégré au jeu.

La Radeon RX 6600 affiche une moyenne de 31 images par seconde, ce qui la rend beaucoup plus performante que les consoles de générations précédentes. On a en effet un rendu 4K natif, avec une bien meilleure qualité graphique, à ce fameux palier de 30 images par seconde.

Watch Dogs Legion

Comme lors de notre test de la Radeon RX 6600 XT, impossible de faire tourner Watch Dogs Legion dans les conditions nécessaires pour notre comparatif. Le benchmark tourne alors à 2 ou 3 images par seconde, ce qui est évidemment inexploitable. En revanche, nous avons pu faire tourner le jeu à 26 images par seconde en Full HD en activant le ray tracing, et avec les paramètres graphiques élevés.

Reste que 26 images par seconde en moyenne, c’est trop peu pour être agréable dans un jeu d’action. Dans les scènes les plus animées, la fluidité pourra s’effondrer. Il faudra donc faire des compromis sur les options graphiques pour faire tourner ce jeu.

Far Cry 6

La grosse sortie du moment nous vient d’Ubisoft avec le lancement de Far Cry 6. Ce titre gère à la fois le ray tracing et la technologie AMD FSR permettant de concurrencer le DLSS de Nvidia, avec un fonctionnement beaucoup plus simple.

Nous avons ainsi pu faire tourner le jeu en affichage 4K avec les paramètres graphiques au maximum et le ray tracing activé à 63 images par seconde en moyenne grâce au FSR réglé sur performant. Cela signifie que la définition de rendue interne était en fait simplement du 1920 x 1080 pixels, qui a ensuite été agrandi en 4K par l’algorithme FSR. Comme vous pouvez le voir sur les images, le résultat est un peu inégal, et c’est encore plus criant en vidéo.

Dans l’ensemble on a une image qui peut apparaitre de bonne qualité, surtout pour du 1080p amélioré, mais dans les faits, sur certains détails on peut percevoir les limites du FSR. On le voit par exemple sur les contours du véhicule, très démarqués par rapport à la route, ou sur la distance d’affichage des feuillages sur l’image du bord de plage.

En réglant le FSR sur « Qualité », la fluidité tombe à 53 images par seconde, mais la qualité d’image est meilleure. La définition de calcul est alors du 2560 x 1440 pixels. Encore une fois, la Radeon RX 6600 montre qu’elle est parfaitement capable de gérer des jeux en Full HD, et avec FSR, elle peut même s’accommoder d’un affichage de meilleure définition.

Consommation et refroidissement

Nous avons relevé la consommation de la Radeon RX 6600 lors de nos différentes sessions de tests avec le logiciel HWInfo.

Sur l’ensemble de nos tests, nous avons relevé une consommation maximale indiquée de 101 W pour la Radeon RX 6600. C’est très léger, tout comme le bruit généré par la carte graphique qui était imperceptible dans un open space. C’est vraiment un petit produit qui sait se faire discret et ne devrait pas faire grimper la facture d’électricité.

Le prix conseillé par AMD

La Radeon RX 6600 est lancée dès le 13 octobre 2021 au tarif conseillé de 339 euros. Pour le lancement de la Radeon RX 6600 XT nous avions été surpris par les stocks et les tarifs respectés à peu près par les commerçants. Espérons que cela sera le cas à nouveau ici. Sur le sujet, AMD nous indique que les stocks devraient être conséquents en France.