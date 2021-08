La Radeon RX 6600 XT a une fonction exclusive qu’aucune autre carte graphique ne propose en 2021

La Radeon RX 6600 XT se révèle proposer une chose que ni Nvidia ni AMD n'avait réussi à faire jusque-là. Faut-il acheter une Radeon RX 6600 XT ?

Cette semaine était marquée en informatique par le lancement de la Radeon RX 6600 XT d’AMD. Cette carte graphique propose de bonnes performances en Full HD, notamment tant qu’on n’active pas le ray tracing, mais elle révèle en plus proposer quelque chose d’exceptionnel cette année, pour le moment.

Une feature exclusive en 2021 : du stock

Plusieurs jours après son lancement, la Radeon RX 6600 XT est encore disponible en stock chez plusieurs commerçants au moment où ces lignes sont écrites. C’est assez unique pour être relayé tant la pénurie de composants a durement touché le marché des cartes graphiques.

Depuis le lancement des RTX 3000 en fin d’année 2020, Nvidia ne parvient pas à suivre la très forte demande avec une production limitée par de nombreux facteurs, dont la pandémie qui fait toujours ses effets. Si bien qu’il est très difficile de trouver une carte graphique RTX 3000 sans placer des alertes et être très à l’affut des disponibilités. Jusque-là, AMD avait les mêmes soucis avec ses cartes de nouvelles générations basées sur RDNA 2.

Ces derniers mois, la production de nouveaux composants semble permettre à Sony, Microsoft, Nvidia et AMD de petit à petit proposer les produits, même si le flux est très tendu. C’est toutefois la première fois que nous constatons un produit rester en stock aussi longtemps. Entre demande sans doute plus limitée que chez le concurrent et production mieux maitrisée, la Radeon RX 6600 XT semble résister à la pénurie.

Pour le prix, ce n’est toujours pas ça

La pénurie des cartes graphiques, contrairement à celle des consoles de jeu, a un impact net sur le prix de vente des produits. Pour un prix conseillé annoncé à 380 euros en moyenne en France, on retrouve la Radeon RX 6600 XT en stock à au moins 499 euros, soit 100 euros au-dessus du prix attendu. On ne parle même pas des variantes haut de gamme, avec overclocking et ventilation mieux travaillée, placées à près de 700 euros. Rappelons que l’on parle d’une carte graphique milieu de gamme pensée pour du Full HD. 700 euros pour un tel composant, c’est indécent tout au mieux.

Faut-il prendre une Radeon RX 6600 XT ?

Alors faut-il profiter de ce stock pour sauter sur la Radeon RX 6600 XT ? La réponse à cette question est complexe. Si vous êtes à la recherche d’une carte graphique performante en 2021 : votre choix est pour le moins réduit à néant. Autrement dit, si vous êtes dans l’urgence, la Radeon RX 6600 XT nous semble être une bonne idée, mais il faut bien prendre conscience de son niveau de puissance.

La Radeon RX 6600 XT est une carte graphique que l’on aimerait voir sur le marché à un prix entre 300 et 400 euros. On parle en effet de tenir du Full HD à 60 images par seconde sur les derniers titres avec la qualité graphique au maximum, mais sans les effets de ray tracing. Ces derniers constituent pourtant, pour nous, l’une des bases de la nouvelle génération de jeux vidéo. C’est donc un choix qui ne sera peut-être pas très pérenne. Sans doute pas autant qu’une GTX 1060 en son temps, pour prendre cette référence qui résiste au temps.

Quelles sont les alternatives ?

La meilleure alternative pour du jeu vidéo sur PC reste de se montrer patient et attendre la fin de la pénurie si on le peut. Une pénurie qui, malgré certains optimistes, pourrait bien s’installer dans le temps et durer encore sur l’année 2022, voir sur l’année 2023.

À défaut, toujours sur PC, il faudra peut-être se tourner vers les services de cloud gaming pour patienter. Ils ont l’avantage de tourner sur n’importe quelle configuration capable de lire une vidéo sur le web, soit tous les PC sur le marché.

Enfin, une autre possibilité s’offre à vous : les consoles de jeux. Évidemment, ça ne remplace pas un PC complet, mais cela peut se poser en alternative à une carte graphique. Pour faire du jeu nouvelle génération en Full HD, il y a une console basée sur des technologies AMD qui se pose en autre choix à la Radeon RX 6600 XT, c’est la Xbox Series S. Elle aussi a l’avantage d’être trouvable en stock facilement. Pour 300 euros, cette console compacte impressionnante par le niveau de performance proposé sur des jeux nouvelle génération.