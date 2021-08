Windows : l’application Xbox sur PC reçoit Xbox Cloud Gaming et le Console Streaming

Mois après mois, le nouvel écosystème gaming de Microsoft continue de prendre forme. Cette fois, c'est les joueurs sur PC abonnés au Xbox Game Pass qui sont régalés avec une nouvelle application plus compétente.

Microsoft l’avait promise d’ici au lancement de Windows 11 et elle est désormais disponible pour les membres du programme Xbox Insider : l’application Xbox a reçu une mise à jour lui permettant de streamer des jeux sans les installer. Nous avons pu tester cette nouvelle version.

Le Xbox Cloud Gaming nativement sur Windows

Dès le lancement de la nouvelle application, on remarque l’arrivée d’un bouton « Cloud Gaming ».

Il permet d’accéder au catalogue de jeux disponibles en cloud gaming dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Microsoft semble s’être décidé à nommer son service « Xbox Cloud Gaming », après des mois d’hésitation. Le catalogue de jeux disponible est le même que la version web du service, déjà accessible depuis plusieurs mois sur un PC. Il est important de rappeler qu’il s’agit d’un catalogue de jeux tournant sur des consoles Xbox dans le cloud, et qu’il est donc nécessaire d’utiliser une manette pour y jouer.

L’expérience utilisateur est la même que sur la version web, c’est d’ailleurs très probablement une simple intégration de la version web à l’application Xbox. La présentation est un peu mieux faite, avec cette checklist en haut qui permet de vérifier que la manette est bien détecté et le réseau de bonne qualité, avant de se lancer.

L’ajout du cloud gaming est pour le même une simple beta. Dans nos tests, les jeux se lançaient en anglais, comme si l’application appelait le site américain de Microsoft plutôt que le site français. Espérons que tout cela sera réparé d’ici à la version commerciale.

Le console streaming des Xbox Series X et S arrive enfin

La mise à jour de l’application cache un autre ajout, moins mis en avant par Microsoft, mais également important. La fonctionnalité Console Streaming, le nom donné à Microsoft pour du remote play, c’est-à-dire la possibilité de jouer à distance sur sa propre console Xbox, est enfin disponible sur Windows. C’est un comble, car cette fonction était proposée sur Xbox One, mais avait disparue avec le passage aux Xbox Series S et X.

Depuis le lancement des consoles next-gen, il était bien possible de faire du console streaming sur Android et iOS, mais il n’était plus possible de le faire sur Windows. L’OS fait pourtant directement partie de l’écosystème de Microsoft. Ce tort est désormais réparé. On retrouve l’état de la console directement en haut à droite de l’application, et en deux clics on peut prendre le contrôle de la machine à distance.

Au fil des mois, le Xbox Game Pass est devenu central dans la stratégie gaming de Microsoft. Il s’agit ici d’une nouvelle pierre posée par le géant pour construire son écosystème : on peut désormais jouer aux jeux du catalogue depuis n’importe quel PC sous Windows 10 ou 11, même s’il n’est pas assez puissant, en passant par du streaming. Prochaine étape : le téléviseur, en passant par les marques, Android TV ou un nouvel appareil Xbox encore mystérieux.