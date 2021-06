Xbox Game Pass : Microsoft prépare des appareils pour jouer sur tous les écrans

Ce jeudi, Xbox a multiplié les annonces autour de ses services Xbox Game Pass et Xbox Cloud Gaming. Si le spécialiste américain veut toucher le plus de joueurs possibles, cela passera aussi par ceux qui n'ont pas forcément de console. Et pour cela, il planche sur des appareils pour se connecter depuis n'importe quel écran.

Xbox veut vous faire accéder au Game Pass et à ses jeux partout où cela est possible. Et quand ce « partout » n’est pas forcément disponible pour vous, alors la marque au X a une solution sous le coude pour vous faire goûter aux joies de son service de jeux en accès illimité sur tous les supports possibles.

Non content de déjà proposer des consoles pour tous les budgets et toutes les envies, de promouvoir son service Xbox Game Pass également sur PC Windows 10, de déployer l’offre Xbox Cloud Gaming sur smartphones et tablettes Android, et désormais sur PC Windows et tout l’univers Apple, iPhone compris, Microsoft voit encore plus loin.

Il faut dire que l’objectif affiché par l’entreprise de Redmond est de toucher un maximum des trois milliards de joueurs potentiels à travers le monde, tous ne jouant pas sur consoles ou PC. Pour cela, il faut savoir s’emparer de l’existant. Et les écrans ne manquent pas dans les intérieurs.

Plusieurs appareils de streaming en vue

Dans le cadre de son événement What’s next for gaming ?, Xbox a donc glissé, entre deux annonces plus importantes, que la marque allait concevoir « ses propres appareils de streaming pour les jeux en cloud ». Il n’en faut pas plus pour lire entre les lignes et voir refaire surface une vieille rumeur de clé de streaming pour jouer à ses jeux sur n’importe quel écran, TV ou moniteur, « sans avoir besoin d’aucune console ».

Fin 2020, Phil Spencer avait déjà reconnu que Xbox travaillait sur un tel support, proche de la clé Chromecast de Google, afin de proposer le Xbox Game Pass Ultimate et notamment l’accès à xCloud sur des supports supplémentaires comme des téléviseurs (non Android TV ou Smart TV) ou des moniteurs. Une simple connexion Wi-Fi suffit alors pour profiter du catalogue de jeux.

Avec sa clé de streaming, Xbox proposerait alors une solution pour pouvoir accéder facilement à xCloud de n’importe où, de la même manière que fonctionne Google Stadia avec le Chromecast Ultra. « Je pense qu’on verra à l’avenir du matériel moins cher dans notre écosystème, comme des clés de streaming et d’autres choses que l’on pourrait vouloir simplement brancher sur son téléviseur pour jouer via xCloud », expliquait alors Phil Spencer à Stratechery.

Depuis plusieurs années, Microsoft travaille à un mystérieux Projet Hobart qui prendrait la forme d’un dongle pour se connecter à ses services. Ce fut imaginé il y a près d’une décennie avec l’idée de proposer des divertissements téléchargés sur la Xbox 360 ou Xbox One pour en profiter de n’importe où. Avec le cloud gaming déployé, cela prendrait une tout autre ampleur de pouvoir jouer depuis n’importe quel écran plus grand que celui d’un smartphone ou d’une tablette, sans être contraint d’emporter sa console avec soi.

Et pourquoi ne pas alors imaginer un nouvel abonnement Xbox Game Pass avec l’ajout d’un support matériel inclus ? « Nous étudions toutes les possibilités et les façons de jouer à venir », a confié à Frandroid Liz Hamren, Corporate vice-president en charge des contenus, services et plateformes Xbox.

Ajouter une clé de streaming à l’arrivée d’une application dans des téléviseurs connectés et le service Xbox Cloud Gaming n’aurait plus vraiment de frontières pour attirer tous types de joueurs dans ses filets. Mais comme pour l’annonce d’une app Xbox sur les TV connectés, Xbox n’a pas indiqué de date de disponibilité de ses futurs appareils de streaming.