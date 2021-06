Xbox annonce l’arrivée prochaine de xCloud sur les téléviseurs connectés

En amont de la semaine vidéoludique qui s’ouvre, entre l’E3 et la Summer Game Fest, Xbox a fait de nombreuses annonces matérielles et services. Et parmi celles-ci, l’arrivée prochaine du service Xbox Cloud Gaming sur les téléviseurs connectés.

Pas d’E3 physique, pas de problème. Xbox a depuis quelque temps déjà décidé de cadencer son mois de juin à son rythme et surtout à sa sauce. Alors que le gros des annonces jeux vidéo est attendu dès ce jeudi avec le lancement de la Summer Game Fest de Geoff Keighley à 20 h, et avant que l’E3 ne débute véritablement le 12 juin, le constructeur américain y est allé de ses petites nouvelles dès ce 10 juin après-midi. Et elles ne sont pas vraiment petites.

C’est par l’intermédiaire de quelques lignes dans un communiqué de presse qu’on apprend ainsi que Xbox va s’inviter sur les téléviseurs connectés dans un futur proche.

Disponible sur les principaux téléviseurs connectés

Ce n’est pas véritablement une révélation. On sait que Microsoft réfléchit à une solution depuis un moment et son partenariat très rapproché avec Samsung pour le lancement du cloud gaming sur ses derniers smartphones et tablettes a sans doute donné des idées pour aller plus loin sur les appareils potentiels de la marque sud-coréenne. Mais pas seulement. « Xbox travaille avec les fabricants de TV du monde entier pour intégrer l’expérience Xbox directement dans les téléviseurs connectés, sans avoir besoin de matériel supplémentaire, seulement une manette », explique le message sur le blog.

Il y a fort à parier que les téléviseurs LG et HiSense seront de la partie, tout comme les appareils Android TV. Le tout sans avoir recours à une clé Google Chromecast ou autre. Il était déjà plus ou moins simple de tenter l’aventure xCloud avec une Android TV. Cette fois-ci, les choses seront cependant beaucoup plus simplifiées. De quoi venir affronter un peu plus frontalement Google Stadia qui va enfin faire son arrivée sur Android TV.

Une simple application et une manette

Interrogée sur le sujet, Liz Hamren, responsable des expériences et plateformes jeux vidéo chez Microsoft, explique à Frandroid qu’il s’agira d’une application téléchargée sur la smart TV et d’une manette connectée en Bluetooth. « Ce sera streamé directement sur la TV, sans avoir besoin de console, et avec un accès au Xbox Game Pass », s’enthousiasme la vice-présidente corporate de la firme. « Il suffira alors de lancer le jeu depuis l’app sur le téléviseur comme fonctionne actuellement le service Xbox Cloud Gaming. Ce que nous voulons, c’est proposer la même expérience Xbox au plus grand nombre. Et le téléviseur est un excellent support pour cela. »

L’application Xbox ou bien celle du Xbox Game Pass devrait donc servir comme pour jouer sur les smartphones et tablettes Android. Pour les PC, iPhone, iPad et Mac, il faut encore en passer par un navigateur compatible.

Le même catalogue de jeux actuellement disponible en cloud gaming devrait donc être proposé sur TV. Aucune date de disponibilité ni liste d’appareils compatibles n’ont cependant été communiquées pour le moment. Pas plus qu’un prix. Mais il pourrait falloir s’abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour en profiter, et jouer ainsi sur PC, Xbox et TV.

À moins que Microsoft ne crée de tarif spécifique et, sur le sujet, Liz Hamren dit qu’une réflexion est en cours pour trouver le bon modèle économique autour des différentes offres et des perspectives à venir. Actuellement, le Xbox Game Pass se décline en trois modèles, que vous jouiez juste sur Xbox, PC ou bien sur tous les supports avec l’accès au cloud en prime (de 9,99 à 12,99 euros par mois).