Comment jouer au Xbox Game Pass en cloud gaming avec Android TV

Le service de cloud gaming de Microsoft est disponible sur Android. Il est déjà possible de l'utiliser sur les box ou les téléviseurs sous Android TV, voici comment.

Après plusieurs mois de preview, Microsoft a lancé son service de cloud gaming avec le Xbox Game Pass sur Android. Pour le moment, ce service est en principe réservé aux smartphones tournant sous Android, mais il est possible d’utiliser l’application sur Android TV. Cela permet donc de jouer au catalogue Xbox Game Pass en streaming sur n’importe quels téléviseurs ou box sous Android TV, plus besoin d’une Xbox dans son salon.

Ce qu’il vous faut pour suivre ce guide

Pour jouer en cloud gaming voici ce qu’il est nécessaire de réunir :

un téléviseur ou une box sous Android TV (Android 6.0 ou plus)

un abonnement Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 euros (ou disponible à moitié prix avec une astuce)

une manette compatible (une manette Xbox One Bluetooth ou une DualShock 4 par exemple)

une connexion à internet suffisante (au moins 10 Mbit/s)

Si vous avez tout ce qu’il faut, on peut continuer.

Installer Xbox Game Pass sur Android TV

Pour commencer, il faut installer l’application Xbox Game Pass sur notre appareil, elle est obligatoire pour accéder au service de cloud gaming. Problème, comme elle n’est pas officiellement compatible Android TV, il faut passer par une installation manuelle (« sideload »).

Télécharger l’application

Pour cela, on va d’abord télécharger l’application au format APK.

Xbox Game Pass (Beta) Télécharger gratuitement

Il faut ensuite transférer ce fichier sur notre appareil. Vous pouvez utiliser une clé USB ou une carte SD si votre appareil sous Android TV est compatible.

Comment transférer le fichier APK vers Android TV

Personnellement, je préfère passer par un transfert en utilisant Google Drive. Une fois le fichier copier sur Google Drive, il suffit de le télécharger depuis Android TV avec un explorateur de fichier comme Solid Explorer. Avec cette application, il faut se rendre dans le gestionnaire de stockage que l’on trouve dans le menu, pour ajouter un espace de stockage supplémentaire. La connexion à Google Drive se fait très facilement en utilisant le compte Google synchronisé avec Android TV. Il ne reste alors plus qu’à copier le fichier APK sur notre appareil Android TV.

Il faut aller dans le menu pour ajouter un espace de stockage Solid Explorer propose d’ajouter Google Drive comme stockage Il ne reste qu’à copier des fichiers depuis Google Drive

Installer l’application

Une fois que le fichier APK est présent sur notre appareil Android TV, il suffit de le sélectionner dans un explorateur de fichier pour lancer l’installation. Attention, il est nécessaire d’avoir autorisé l’installation d’applications depuis des sources inconnues au préalable. L’installation se fait assez rapidement.

L’installation se fait simplement L’installeur d’APK est proposé par Android Une fois installée il est possible de lancer l’application

On peut alors lancer l’application depuis la fenêtre d’installation, ou la retrouver dans la liste des applications installées dans les paramètres d’Android. Malheureusement, Android TV ne permet pas par défaut d’afficher sur son interface principale, les applications qui ont été installées comme nous l’avons fait. Pour corriger ce problème, il faut par une autre application nommée Sideload Launcher.

Sideload Launcher - Android TV Télécharger gratuitement

Elle est disponible sur le Google Play Store d’Android TV et permet très facilement de lancer les applications qui ont été installées manuellement.

Lancer l’application et se connecter au compte Xbox

Une fois l’application installée et prête à être lancée, le plus difficile a déjà été fait. Il suffit d’ouvrir l’application et de se connecter à son compte Microsoft qui a l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Si vous avez configuré l’application Microsoft Authenticator sur votre smartphone, vous pouvez vous connecter à votre compte sans utiliser de mot de passe, ce qui est très pratique pour Android TV.

Une fois le compte connecté, l’application est prête pour le cloud gaming.

En pratique, ça fonctionne bien ?

Pour la science, il est sympathique de pouvoir installer et accéder au cloud gaming de Microsoft depuis Android TV alors que la plateforme n’est pas officiellement supportée, mais dans les faits, est-ce que c’est vraiment utilisable ?

Évidemment l’interface de l’application n’est pas vraiment adaptée à Android TV, et les éléments affichés paraissent géant sur un écran aussi grand, mais ça reste toujours utilisable. Sur une Nvidia Shield TV de 2015, j’ai noté que l’interface était encore assez lente pour choisir ses jeux dans le catalogue. En revanche, le service en lui-même fonctionne bien et on apprécie particulièrement de retrouver les sauvegardes synchronisées avec notre compte Xbox. On peut reprendre notre partie que l’on a commencé sur PC, Xbox One ou depuis le cloud gaming.

L’interface n’est pas adaptée à Android TV Le jeu demande un temps de chargement sur le serveur

Une fois en jeu, il faut prendre en compte que le streaming de Microsoft se fait pour le moment en 720p. Une définition suffisante pour un affichage sur un écran de smartphone, mais qui n’est pas au niveau de ce que l’on attend sur un téléviseur. Pour autant, l’idée de pouvoir jouer aux dizaines de jeux Xbox dans le catalogue sans avoir à acheter et brancher une console est vraiment plaisante.

Halo: The Master Chief Collection est inclus Gears 5 est jouable en cloud gaming Untilted Goose Game tourne parfaitement Forza Horizon 4 en cloud gaming

Selon les jeux, c’est plus ou moins dérangeant. Un titre comme Untilted Goose Game s’affiche aussi proprement que s’il tournait en local, alors qu’un Forza Horizon va rapidement se transformer en bouilli de pixels digne d’une vidéo YouTube avec une connexion chancelante. Gears 5 et Halo : The Master Chief Collection sont plus facilement jouable sur un grand écran que Forza, même si la définition reste moins bonne qu’avec une Xbox One. Les captures d’écran ne sont pas aussi flatteuses qu’avec un jeu en mouvement sous les yeux. Tout cela a été testé sur ma connexion personnelle (Fibre Bouygues Telecom), et vous pourriez avoir le droit à une expérience différente. Il faut aussi garder en tête que les jeux tournent dans les serveurs de Microsoft sur des Xbox One S, une console assez peu performante en 2020. Les jeux n’ont donc pas accès aux mêmes paramètres graphiques que sur une Xbox One X ou la future Xbox Series X.

Lorsque Microsoft aura amélioré la qualité d’affichage du flux en streaming, pour passer en 1080p notamment, l’expérience de jeu devrait être nettement améliorée. On comprend pourquoi Microsoft ne propose pas encore officiellement l’application sur Android TV, même si l’expérience est déjà fonctionnelle.