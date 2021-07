Xbox Game Pass sur Android TV : finie la bidouille, l’application apparaît en page d’accueil

La dernière version de l'application Xbox Game Pass sur le Play Store supporte désormais l'écran d'accueil d'Android TV. Une preuve de plus que Microsoft a évidemment les yeux tournés vers les TV connectés pour développer son service de Cloud Gaming.

Le cloud gaming se démocratise à grande vitesse cette année. L’arrivée de Google Stadia sur Android TV en témoigne. Et Microsoft semble à son tour faire un pas de plus en direction des box et téléviseurs sous Android TV et Google TV.

S’il est déjà possible de jouer à des jeux du catalogue du Xbox Game Pass via xCloud sur sa TV en passant par du sideloading et les quelques manipulations qui vont avec, l’icône n’apparaissait pas dans la liste des apps installées. Il fallait pour cela s’en remettre à une application tierce, Sideload Launcher.

Cette manœuvre n’est désormais plus nécessaire. Avec la version 2107 de l’application Xbox Game Pass , celle-ci peut à présent s’inviter sur l’écran d’accueil des TV sous Android. Mais, la bidouille reste en partie de mise.

Il reste du chemin

L’installation s’en voit ainsi facilitée, avec une étape de moins pour accéder au catalogue du Game Pass sur l’écran. En revanche, l’application n’apparaissant toujours pas sur le Play Store d’Android TV, il faut encore recourir au sideloading pour l’installer, dernière marche sans doute pour que le service de Cloud Gaming de Microsoft soit complètement intégré aux téléviseurs Android TV.

Mais on peut déjà y voir un signe de plus que Microsoft regarde désormais les télés connectées comme autant de débouchés pour son service.

De plus, selon 9to5Google, qui a testé le service avec cette dernière mise à jour, les performances restent moyennes et l’interface affichée n’est pas encore adaptée à cette plateforme. Le service de Cloud Gaming de Microsoft va nécessiter un peu plus de travail pour être véritablement praticable sur Android TV.