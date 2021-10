GeForce Now : les nouveaux jeux de la semaine du 21 octobre 2021

Comme chaque jeudi, GeForce Now a dévoilé sa liste des jeux ajoutés au service de cloud gaming ce mois-ci. Après Far Cry 6 et en attendant Marvel's Guardians of the Galaxy, de nouveaux jeux s'ajoutent à la plateforme dès leur sortie, ainsi que la bêta de Riders Republic et New World, le jeu d'Amazon Games.

Encore une semaine riche en nouveautés du côté de GeForce Now. En plus d’annoncer un nouvel abonnement et l’ajout de cartes graphiques RTX 3080 dans son service de cloud gaming, Nvidia lance de nouveaux jeux avec quelques titres très attendus.

Après Far Cry 6, Ubisoft offre l’accès à la bêta publique de Riders Republic, son nouveau titre multijoueur et multisports d’extérieur. New World, le jeu porté par Amazon Games et qui connaît un succès croissant depuis sa sortie à la fin de l’été, est également disponible via la plateforme Steam.

Les nouveaux jeux d’octobre 2021

A compter du 21 octobre

Le 14 octobre

Le 7 octobre

Far Cry 6 (Ubisoft Connect)

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (Steam)

PC Building Simulator (Gratuit sur Epic Games Store)

The Bus (Steam)

Going Medieval (Steam)

Gone Home (Steam)

Space Haven (Steam)

Courant octobre 2021 :

Pour profiter de vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les avoir achetés sur les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir les appeler depuis le client Nvidia pour jouer en streaming via le cloud.