Nvidia GeForce Now : le catalogue dépasse les 1000 jeux accessibles en streaming

Le service de cloud gaming de Nvidia grossis de semaine en semaine. C'est désormais plus de 1000 jeux qui sont accessibles, sans les repayer.

Sur le marché encore naissant du cloud gaming, Nvidia se démarque avec une offre comme aucune autre. Là où Google Stadia demande de payer des jeux dans un (relativement) petit catalogue et là où Microsoft offre l’équivalent d’un Netflix du jeu vidéo, Nvidia GeForce Now vous propose de streamer vos jeux.

En effet, une fois l’abonnement à GeForce Now payé, le service se connecte à Steam,Ubisoft Connect, GOG ou encore Epic Games pour proposer de streamer les jeux que vous avez déjà achetés. L’intérêt étant de pouvoir y jouer depuis n’importe quel appareil : smartphone, Chromebook, Android TV, iPad, web. Nvidia oblige, on accède en plus à une version solide techniquement, propulsée par des GeForce RTX.

Un palier important atteint

Chaque jeudi, Nvidia ajoute des jeux à son catalogue. Avec l’arrivée de nouveaux titres comme Warframe, Ys Memories of Celceta ou Lost at Sea, le catalogue de GeForce Now compte désormais plus de 1000 titres. Le catalogue complet est accessible sur le site de Nvidia.

Cela en fait l’un des plus larges catalogues de jeux en cloud gaming sur le marché, bien loin devant les 268 jeux disponibles en cloud du Xbox Game Pass.

Nvidia rappelle d’ailleurs que son offre intègre de gros titres comme Destiny 2, Assassin’s Creed Odyssey, Cyberpunk 2077 ou encore Control, avec les options RTX activées pour ces deux derniers.

L’abonnement à Nvidia GeForce Now est à 9,99 euros par mois, ou 99,99 euros par an.