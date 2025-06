La RATP nous a invité à découvrir 5 innovations en préparation par le groupe. Cette année, la plupart visent l’amélioration du confort et de la formation des travailleurs du groupe, mais il y a aussi des sujets pour les voyageurs.

À deux pas de la Gare de Lyon, la maison de la RATP abrite Le hub, le laboratoire des innovations du groupe de transports qui, au delà du métro parisien, est aussi le 3e opérateur mondial du transport urbain.

C’est dans ce hub que la RATP nous acueillait le temps d’une après-midi pour découvrir plusieurs innovations que les visiteurs pourront également voir lors du salon VivaTech à Paris du 11 au 14 juin. 2025 oblige, l’IA était évidemment de la partie.

Discuter avec des usagers animés par ChatGPT

Parmis les innovations présentées, nous nous positions évidemment la question de la place de l’IA générative. À la RATP, elle pourrait bientôt être utilisée pour former des agents. Nous avons eu le droit à une démonstration d’une mise en situation, où l’agent en formation pouvait discuter avec une clientèle virtuelle, totalement animée par ChatGPT.

L’agent discute au micro et l’algorithme de synthèse vocale permet à ChatGPT de lui répondre. Derrière, c’est le prompt qui a été travaillé et raffiné par les ingénieurs du groupe pour rester dans le cadre prévu par la formation.

Après cette mise en situation, l’IA propose un récapitulatif au formateur et à l’agent formé, en metant en exergue des manquements ou des éléments à corriger en se basant sur le corpus des documents de formations. Là aussi le prompt a été travaillé pour contraindre le plus possible l’IA générative à ne pas halluciner ou sortir de son cadre.

Interrogé sur le sujet, les représentants de la RATP nous indiquent qu’il n’est pas questions de remplacer le formateur à termes avec ce type de projet, mais d’offrir de nouveaux types d’exercice et de mise en situation.

Nvidia trouve sa place dans les tunnels du métro parisien

On connait Nvidia pour ses cartes graphiques, la puce de la Nintendo Switch 2 ou encore ses puces dédiées à l’IA dans les serveurs. La marque propose aussi des solutions pour l’embarqué, et la RATP y fait appel. On retrouve donc des machines Nvidia Jetson dans certains tunnels du métro.

Lesquels ? Impossible de le savoir car ces machines font tourner logalement des algorithmes d’analyse de photos prises par des caméras bien dissimulés. L’objectif pour ce projet est de détecter les grafitis sur les trains qui circulent sur une ligne, afin de les envoyer au nettoyage le plus tôt possible.

Pour rendre de tout ceci, la RATP a conçu un petit jeu permettant aux interessés de ce mesurer à l’IA. On comprend évidemment très vite que la machine peut détecter et analyser des rame de métro beaucoup plus rapidement que l’homme.

Avec l’utilisation des Nvidia Jetson, le traitement se fait entièrement en local, afin de garantir au mieux la vie privée des personnes à bord des rames.