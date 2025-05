Comment Intel compte défier Nvidia avec ses nouvelles cartes Arc Pro dédiées à l’IA

Avec ses nouvelles cartes graphiques Arc Pro, Intel mise sur le segment professionnel pour rentabiliser sa division GPU. Le constructeur dévoile une stratégie B2B ambitieuse où les cartes B50 et B60 servent de piliers à des stations de travail IA complètes baptisées « Projet Battlematrix« .

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Au Computex, Intel vient de lever le voile sur sa nouvelle série de cartes graphiques professionnelles. Nous avons eu l’occasion de les voir et surtout de discuter avec Intel.

Chez Frandroid, nous couvrons généralement les produits grand public, mais ces solutions professionnelles Arc Pro méritent que l’on s’y intéresse.

Elles représentent en réalité l’avenir le plus prometteur de l’activité GPU d’Intel, avec des marges bien supérieures à celles du gaming.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Face au quasi-monopole de Nvidia sur l’IA professionnelle et aux efforts d’AMD dans ce domaine, Intel adopte une stratégie différenciante avec des prix compétitifs et des quantités généreuses de VRAM.

Ces cartes B2B pourraient bien être le cheval de Troie permettant à Intel de s’implanter durablement sur un marché des GPU dont l’importance ne cesse de croître avec l’explosion de l’IA.RéessayerClaude peut faire des erreurs. Assurez-vous de vérifier ses réponses.

Devancez vos concurrents avec les technologies NVIDIA® et OLED Emparez-vous de la victoire grâce à ce portable de gaming aussi puissant qu’un ordinateur fixe. Écran OLED PureSight, processeur Intel Core Ultra et carte graphique RTX 5070 : le Legion Pro 5i est conçu pour vous aider à atteindre toute la grandeur de l’Esport.

Sa nouvelle gamme de cartes graphiques professionnelles Arc Pro est importante à plus d’un titre dans la stratégie GPU d’Intel. C’est ce Intel a certainement besoin pour rentabiliser son activité graphique.

Les GPU Arc Pro B50 et B60, basés sur l’architecture Battlemage, visent le marché des stations de travail IA et de la visualisation professionnelle. Avec des capacités mémoire très bonnes et des prix compétitifs, Intel entend bien challenger la domination de Nvidia sur ce segment stratégique.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Rappelons que les GPU dédiés à l’IA et aux stations de travail génèrent des marges de 40 à 60 %, contre seulement 15 à 30 % pour les cartes graphiques grand public. De plus, ce secteur exige moins d’investissements en marketing tout en offrant des cycles de vie produit plus longs et prévisibles.

Deux GPU pro

L’Arc Pro B50, proposée à 299 dollars, utilise 16 Go de mémoire VRAM – un atout considérable face aux 6-8 Go habituellement disponibles dans cette gamme de prix.

Compacte et efficiente avec ses 70 W de consommation, elle ne nécessite aucun connecteur d’alimentation externe, ce qui la rend idéale pour les stations de travail légères, comme des mini PC.

Sa grande sœur, l’Arc Pro B60, vise plus haut avec 24 Go de VRAM et une bande passante impressionnante de 456 Go/s. Proposée à environ 500 dollars l’unité, elle offre près de 200 TOPS de puissance de calcul.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Des supercalculateurs IA à moins de 10 000 dollars pour s’affranchir du cloud

L’annonce qui nous a le plus intéressée est le « Projet Battlematrix » – des stations de travail IA intégrant jusqu’à huit GPU Arc Pro B60, capables d’exécuter localement des modèles jusqu’à 70 milliards de paramètres. Ces systèmes, proposés entre 5 000 et 10 000 dollars, peuvent être installées dans des entreprises très facilement. C’est la taille d’une tour de PC classique.

Avec Battlematrix, Intel a créé un système qui peut entraîner et exécuter des modèles localement, sans jamais exposer les informations à des services externes. L’une des démonstrations les plus impressionnantes présentées lors de l’événement montrait un système Battlematrix avec l’intégralité du modèle Deepseek à 675 milliards de paramètres sur une seule machine, et donc pas besoin d’infrastructure dédiée.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Contrairement à ses concurrents qui conservent jalousement le contrôle de leurs solutions professionnelles, Intel a choisi d’ouvrir largement son écosystème à des partenaires tiers. Sept fabricants, dont ASRock, Maxsun et Sparkle, ont déjà annoncé des solutions basées sur ces GPU.

Intel simplifie aussi l’aspect logiciel avec une solution « tout-en-un » sous Linux. Au lieu de forcer les clients à installer séparément pilotes, bibliothèques et frameworks, l’entreprise fournit un package complet prêt à l’emploi, déjà optimisé et testé.

Au-delà des caractéristiques techniques, Intel met en avant des cas d’usage réels et mesurables. Par exemple, le débogage automatique de code présenté lors d’une démonstration : « Avec l’IA locale, ce qui prenait des jours à des ingénieurs seniors ne prend plus que quelques heures (…) Notre propre expérience montre qu’environ 20 % du travail de développement logiciel chez Intel est désormais assisté par l’IA« .

Les Intel Arc Pro B50 et B60 sont actuellement en phase de finalisation et devraient arriver sur le marché au troisième trimestre 2025. L’entreprise américaine souhaite vraiment que ça marque le véritable décollage de la division graphique d’Intel après des années d’investissements.