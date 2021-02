GeForce Now : Nvidia publie la liste des jeux compatibles

Vous vous demandez si un jeu est accessible via GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia ? Voici la liste complète !

Alors que Google Stadia vient d’annoncer la fermeture de ses studios de jeu vidéo, GeForce Now a désormais un boulevard pour s’imposer comme le service de cloud gaming par excellence. Nvidia en semble conscient et met les bouchées doubles pour briller auprès des gamers.

Les jeux compatibles GeForce Now enfin listés

Le principal attrait de GeForce Now sur sa concurrence est son lien avec les différentes boutiques de jeux sur PC. Inutile de racheter vos titres préférés, l’abonnement va directement piocher dans votre catalogue Steam, GoG, Epic Games ou Uplay. Toutefois, pour que cela fonctionne, le jeu en question doit être optimisé et donc ajouté sur une liste blanche.

Lors du lancement du service, on a ainsi vu certains éditeurs comme Activision-Blizzard se retirer du service, mais la liste de jeux compatibles reste très conséquente, avec des nouveautés ajoutées toutes les semaines. Il commence donc à être difficile de savoir, sans s’abonner, si un jeu est accessible ou non via GeForce Now.

Pour simplifier la recherche, Nvidia a donc publié la liste complète des jeux compatibles avec GeForce Now sur son site internet, avec un moteur de recherche en prime. Pour chaque jeu, Nvidia précise par ailleurs la plateforme sur laquelle il est disponible. Notons que cette astuce permet au passage à la firme au caméléon d’allonger sa liste en citant jusqu’à 3 fois le même jeu.

La guerre du cloud gaming en 2021

Après de nombreuses annonces en 2020 autour du cloud gaming, l’année 2021 sera certainement un tournant pour certains services. Stadia va devoir faire ses preuves, Amazon Luna pourrait être déployé dans le monde et le Xbox Game Pass dans le cloud devrait normalement arriver sur PC en plus des smartphones.

Déjà bien installé, GeForce Now n’a pas grand-chose à prouver, d’autant que sa compatibilité avec le ray tracing lui donne un avantage certain pour les joueurs PC. Il reste cependant nécessaire d’étoffer son catalogue et surtout de montrer aux joueurs qu’ils ont du choix. Cette liste tombe donc à pic.