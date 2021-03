Xbox One / Series : Microsoft Edge arrive en alpha, avec Google Stadia et bientôt xCloud

Microsoft propose enfin le nouveau Microsoft Edge sur ses Xbox en alpha. Le navigateur permet aux consoles d'accéder aux services de cloud gaming disponibles sur le web.

Depuis le début de l’année 2020, Microsoft propose un tout nouveau navigateur sur Windows 10, Microsoft Edge. S’il porte le même nom que le navigateur intégré à Windows 10 qu’il doit remplacer, ce nouveau navigateur est désormais basé sur Chromium et propose une toute nouvelle expérience très convaincante sur Android, iOS, PC et Mac.

Problème, jusqu’à présent, c’est toujours l’ancien Microsoft Edge que l’on retrouve sur les consoles Xbox. Une solution moins efficace qui devrait enfin bientôt prendre sa retraite.

Le nouveau Microsoft Edge est disponible en Alpha Skip Ahead

Les utilisateurs de Xbox One ou de Xbox Series S | X qui sont inscrits dans le programme Xbox Insider en Alpha Skip Ahead, ont pu découvrir depuis ce week-end l’installation de la nouvelle version de Microsoft Edge basée sur Chromium.

the latest Xbox Alpha skip ahead build includes the Chromium version of Microsoft Edge pic.twitter.com/C34d59UYuJ — Tom Warren (@tomwarren) March 6, 2021

Cette base permet au navigateur de gérer toutes les dernières technologies, et d’être beaucoup plus efficace. Tous ceux qui ont testé le navigateur de la Xbox savent que l’expérience était particulièrement lente, avec des problèmes de temps de réponse régulièrement. Microsoft a démontré qu’ils étaient beaucoup plus flexibles avec le nouveau navigateur et capable d’intégrer régulièrement des nouveautés. L’une d’elles semble déjà de la partie, et devrait être très intéressante pour la Xbox : la gestion des services de cloud gaming.

Une porte de sortie pour la Xbox One ?

Et c’est peut-être le plus intéressant dans l’arrivée de ce nouveau navigateur, en particulier pour les consoles Xbox One. Le journaliste Brad Sams a en effet noté que les services de cloud gaming comme Google Stadia devraient fonctionner sur ce nouveau Microsoft Edge. Au-delà de l’anecdote sur le service de Google, on pense aussi au service de cloud gaming de Microsoft, le Xbox Game Pass, qui devrait être disponible très bientôt sur le web pour les PC et les appareils sous iOS.

Si le service est simple d’accès, il devrait devenir compatible avec la Xbox One, ce qui permettrait à terme à la console d’accéder aux jeux de la nouvelle génération, grâce au streaming. Une manière intelligente pour Microsoft de pérenniser le parc installé de Xbox One. Évidemment, on espère que la firme proposera une application native sur la Xbox One, mais rien n’a encore été dévoilé sur ce point.