Xbox Insider : comment goûter aux nouveautés de la Xbox le plus tôt possible

Le programme Xbox Insider permet d'accéder aux mises à jour et nouvelles fonctionnalités en avance sur Xbox One. Voici tout ce qu'il faut savoir.

C’est quoi le programme Xbox Insider ?

Le programme Xbox Insider a été lancé par Microsoft pour permettre à ses fans de faire des retours concernant le logiciel et les services de la Xbox, mais aussi de tester de nouvelles fonctionnalités en avance. La firme s’en est par la suite inspirée pour créer le programme Windows Insider. Aujourd’hui, la plupart des services de Microsoft proposent un programme Insider pour tester en avance certaines nouveautés et faire des retours aux développeurs.

Aujourd’hui, le programme ne concerne plus seulement la console de Microsoft, mais bien tout l’écosystème Xbox au sens large. Il est ainsi possible de participer à des tests sur PC sous Windows 10, et même concernant des jeux Xbox très spécifiques, comme le test de Minecraft RTX.

Dans ce programme, on retrouve donc des enquêtes de satisfactions élaborées par Microsoft, la possibilité de s’inscrire à des projets et de remplir des quêtes qui amène les inscrits à faire des retours sur des points particuliers. En réalisant ses actions, les membres du programme Insider reçoivent de l’expérience, qui leur permet de changer de niveau dans le programme.

Les différents niveaux du programme : Alpha, Beta, Delta et Omega

De la même manière que le programme Windows Insider propose les niveaux de tests « rapide » ou « lent », le programme Xbox Insider propose quatre niveaux d’inscriptions. La différence est ici que les membres ne peuvent pas choisir totalement librement le niveau d’inscription, il faut répondre à certains critères d’éligibilité pour atteindre certains niveaux. Voici les quatre niveaux proposés.

Omega

Le niveau le plus accessible du programme. Il est ouvert à tous les membres du programme Insider et permet de tester les nouveautés avec un peu d’avance, souvent lorsqu’elles sont déjà très stables. Il permet également à Microsoft de prendre des retours sur les mises à jour déjà déployées.

Delta

Les utilisateurs de ce niveau reçoivent les nouvelles fonctionnalités assez tard dans le processus de développement. Il permet à Microsoft de tester la montée en charge d’une mise à jour, en la déployant à un grand nombre d’utilisateurs. Le risque de rencontrer des bugs est jugé assez faible. Pour y accéder, il faut avoir été membre du programme Insider pendant plus d’un mois, et avoir atteint le niveau 2 avec les points d’expériences du programme.

Beta

C’est le niveau le plus élevé accessible sans invitation. Il faut avoir une ancienneté de 3 mois ou plus dans le programme et avoir atteint le niveau 5 avec les points d’expérience. Ce niveau permet de tester les nouveautés très en avance, avec des mises à jour système très régulières (8 à 15 fois par mois). Le risque de bugs est plus élevé.

Alpha

On accède à ce niveau sur invitation uniquement. Il permet de tester très en amont la prochaine mise à jour majeure de la console, avec des nouvelles versions très fréquentes (15 à 20 fois par mois). Les membres du programme Alpha proposent des retours d’expérience très précis, avec les étapes nécessaires pour reproduire un bug par exemple. Ce sont généralement les membres les plus actifs du programme. Microsoft sélectionne les nouveaux parmi les membres Beta ou Delta. Le risque de rencontrer des bugs est élevé.

Alpha Skip-Ahead

Une sous-version du niveau Alpha. Il s’agit ici de recevoir des nouveautés qui seront ajoutées dans le futur sur Xbox, que ce soit sur la prochaine mise à jour majeure, ou encore plus tard. L’inscription dans ce groupe se fait uniquement sur invitation.

Comment s’inscrire au programme Xbox Insider ?

Il existe deux méthodes pour s’inscrire au programme, soit depuis un ordinateur sous Windows 10, soit depuis une Xbox.

Depuis Windows 10

Télécharger l’application Hub Xbox Insider Lancer l’application Hub Xbox Insider Choisir l’option « rejoindre »

Depuis une Xbox

Lancer le Microsoft Store Chercher « Xbox Insider Hub » Télécharger et installer l’application « Xbox Insider Hub » Lancer l’application Choisir l’option « rejoindre »

Comment inscrire sa Xbox pour recevoir les mises à jour en avance ?

Une fois inscrit, le programme Xbox Insider peut vous proposer de faire des retours, ou de participer à des tests de jeux. Pour télécharger les mises à jour en avance sur sa console, il y a encore une étape à accomplir : inscrire sa Xbox au programme.

Pour cela, le plus simple est de se rendre sur sa console Xbox.

Lancer l’application Xbox Insider Hub Dans « Contenu Insider », localiser la colonne « Système » et l’option « Aperçu des mises à jour Xbox » Sélectionner « rejoindre » Il est ensuite possible de gérer depuis le même menu le niveau de programme éligible souhaité (Omega, Delta, Beta ou Alpha)

L’inscription de la console peut prendre plusieurs jours avant d’être effective.

Comment désinscrire sa Xbox ?

Il est possible à tout moment de retirer sa console du programme Xbox Insider. Les consoles Xbox désinscrites ne recevront plus les mises à jour en avance, mais votre compte Microsoft / Xbox Live restera inscrit au programme et vous pourrez toujours participer aux tests et enquêtes concernant les jeux ou l’expérience générale de l’écosystème.

Pour désinscrire une console, voici la marche à suivre.

Démarrer l’application Xbox Insider Hub (depuis un PC sous Windows 10 ou une Xbox) Se rendre dans les paramètres de l’application Choisir « gérer les appareils » Sélectionner la ou les consoles à désinscrire Choisir « Terminé »

Une fois une console désinscrite, elle recevra une mise à jour uniquement au moment où la version stable déployée par Microsoft aura rattrapé la build utilisée par la console lorsqu’elle était inscrite au programme Insider.

Comment revenir à une version stable sur Xbox ?

Si vous souhaitez arrêter de recevoir les mises à jour en avance pour revenir sur une version plus stable de l’environnement Xbox, il faut désinscrire la console du programme et patienter jusqu’à la prochaine mise à jour stable. En revanche, si votre console a reçu une mise à jour instable provoquant des bugs et que vous souhaitez tout de suite récupérer une version stable, il sera nécessaire de réinitialiser complètement la console.

Une réinitialisation n’entraine pas forcément la suppression des jeux et des sauvegardes, la procédure devrait vous proposer de les conserver. Voici la procédure sur une Xbox.

Se rendre dans les paramètres (bouton Xbox > profil > paramètres) Aller à la rubrique « Système » Choisir « Informations sur la console » Choisir l’option « Réinitialiser la console »

Comment quitter le programme Xbox Insider ?

Il est bien sûr possible de quitter le programme Xbox Insider à tout moment. Dans ce cas, Microsoft promet de supprimer toutes les données liées au programme comme l’expérience du compte, les réponses aux enquêtes ou encore les rapports concernant les problèmes rencontrés. En revanche, la fermeture du compte Xbox Insider n’entraine pas la suppression du compte Xbox Live : vos succès, sauvegarde et toutes les autres données du compte sont donc conservées.

Pour fermer votre compte Xbox Insider.

Rendez-vous dans l’application Xbox Insider Hub (depuis une Xbox ou un PC sous Windows 10) Aller dans les paramètres de l’application Choisir la rubrique « Gérer le compte » Choisir l’option « Fermer le compte » Lire attentivement les remarques Cocher « Je comprends » Choisir « Fermer le compte »

Comment suivre les nouveautés du programme

Si Frandroid traite régulièrement des changements apportés par Microsoft à l’interface de la Xbox, nous ne pouvons pas relayer absolument toutes les mises à jour, surtout quand la plupart intègrent essentiellement de simples corrections de bugs. Voici quelques liens pour ne pas rater l’actualité autour du programme :