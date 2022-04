Samsung Smart Monitor M8 : l’écran qui en fait bien plus qu’une TV pour moins cher qu’un PC

Sortie en 2020, la première itération du Smart Monitor de Samsung était un véritable OVNI dans le monde de la tech. À la croisée des chemins entre un PC tout-en-un et un téléviseur connecté, ce moniteur hybride intègre le meilleur des deux mondes. Et avec sa version 2022, Samsung a décidé d’aller un cran plus loin. Explications.

Présenté à l’occasion de la dernière édition du CES, le Samsung Smart Monitor M8 est un objet étonnant à plus d’un titre. À mi-chemin entre le téléviseur classique et l’ordinateur, cet écran a pour vocation d’unifier tous les écrans dont vous pourriez avoir besoin en un seul et même appareil.

Capable aussi bien de diffuser vos contenus préférés, que de contrôler vos appareils connectés ou bien accomplir de menues tâches bureautiques, cet écran s’avère idéal pour ceux qui ne souhaitent pas multiplier les appareils au sein de leur domicile, ou ont envie de faire des économies de place (et oui, avec moins d’appareils, on gagne de l’espace).

Disponible à la vente à partir du 15 avril prochain, le Samsung Smart Monitor M8 entre aujourd’hui dans sa phase de précommande. L’occasion de bénéficier d’une ristourne de 50 euros grâce au code de réduction SMARTMONITORM8 (valable jusqu’au 14 avril) afin de faire tomber son prix à 749 euros. Samsung ayant décidé de vous gâter, vous pourrez aussi obtenir une paire de Galaxy Buds Pro blanc en cadeau.

Smart Monitor M8 : un écran pour les unifier tous

L’année dernière, nous avions eu l’occasion de tester la première version du Smart Monitor, un produit original pensé pour regrouper le maximum de fonctionnalités connectées au sein d’un même appareil. En l’occurrence : un écran. Cette année, Samsung s’en revient avec une nouvelle version qui pousse le concept un cran plus loin, en accueillant un éventail de capacités encore plus large que son prédécesseur. Conçu comme un hybride entre un téléviseur connecté et un PC tout-en-un (avec quelques limitations tout de même), le Smart Monitor M8 possède donc logiquement les caractéristiques classiques de ces deux appareils :

En tant que TV connectée, il intègre l’OS Tizen classique des téléviseurs de la marque et bénéficie donc de dizaines d’applications liées à la diffusion de contenus. Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney+, Apple TV, mais aussi Molotov.tv sont donc de la partie et accessible très simplement ;

en tant que PC, ce moniteur vous permet d’accéder très simplement à votre liste de tâche via un espace de travail simple et sans fioritures, simplement en y connectant un clavier et une souris. Il dispose en outre d’applications de productivité (comme Microsoft 365) ainsi que d’un navigateur internet intégré ou d’un système d’accès à distance pour se connecter à un PC distant.

Afin de fournir une expérience connectée complète, le Smart Monitor M8 bénéficie aussi de la compatibilité avec AirPlay 2 et DeX, qui permet d’utiliser un smartphone Galaxy comme un ordinateur.

Ce ne sont toutefois pas là les seuls atouts du nouveau moniteur de Samsung, puisqu’il peut désormais s’enorgueillir de nouvelles fonctionnalités extrêmement intéressantes :

Il inclut désormais le SmartThing IoT Hub qui vous permet, très simplement, de gérer l’intégralité des objets connectés présents au sein de votre domicile ;

grâce à sa compatibilité avec Bixby et Alexa, le Smart Monitor M8 joue aussi le rôle d’assistant vocal, tandis que sa fonction Far Field Voice vous permet de le contrôler, y compris à distance ;

Dernier ajout et non des moindres : le Smart Monitor M8 bénéficie désormais d’une caméra amovible SlimFit (incluse avec le moniteur) qui vous permet de communiquer très facilement avec vos proches, ou vos collaborateurs, notamment via Google Duo. Cette caméra bénéficie en outre de quelques atouts fort sympathiques, comme le zoom automatique ou le suivi des visages.

Un moniteur performant au design soigné

Si le Smart Monitor M8 est un véritable couteau suisse, il n’en reste pas moins un écran, et Samsung a particulièrement soigné cet aspect. Côté design, pour commencer. Esthétiquement, cet appareil est extrêmement agréable à l’œil grâce à un châssis fin et des bordures qui le sont tout autant. Pour ne rien gâcher, Samsung a décidé de le décliner dans quatre coloris pastels extrêmement doux (blanc, vert, rose et bleu), qui se fondent à merveille dans le décor.

Au-delà de ces considérations purement plastiques, le Smart Monitor est aussi un écran à la fiche technique solide. Il peut ainsi compter sur une dalle VA LCD de 32 pouces capable de gérer la 4K 21:9. Couvrant le gamut RGB à près de 99 %, cette dalle bénéficie aussi de la compatibilité HDR 10+ et d’une jolie luminosité pour un affichage des couleurs fidèle et éclatant. La présence de l’Adaptative Picture, qui ajuste la luminosité de l’écran en fonction de la luminosité ambiante, vient compléter ce tableau pour vous proposer une expérience alliant qualité et confort. Il dispose enfin de l’Auto Source Switch+ qui détecte les objets connectés dès qu’ils sont branchés afin d’afficher la bonne source.

Terminons enfin avec un point sur la connectique, car cela à son importance. Le Smart Monitor M8 intègre un micro-HDMI 2.0 ainsi que deux ports USB-C 3.0. L’un d’entre eux permet d’ailleurs de charger des appareils jusqu’à 65 W, ou de transférer un flux vidéo dans le cas d’une configuration multi-écrans. Pour la partie sans fil, il bénéficie enfin de la compatibilité Wi-Fi 5 et Bluetooth 4.2.

Découvrez les offres de précommandes du Samsung Smart Monitor M8

Depuis aujourd’hui, et jusqu’au 14 avril prochain, le Smart Monitor M8 est disponible à la précommande sur la boutique en ligne de Samsung. Afin de célébrer ce lancement, Samsung vous a prévu plusieurs surprises. Un code de réduction (SMARTMONITORM8) pour commencer, afin de faire baisser le prix de son écran de 50 euros. Il ne vous en coûtera donc que 749 euros pour acquérir cet appareil unique en son genre.

Ensuite, c’est une paire de Galaxy Buds Pro blancs que vous pourrez obtenir pour chaque précommande. Notés 8/10 en nos colonnes, ces écouteurs intra-auriculaires true wireless à réduction de bruit active bénéficient d’un son d’excellente qualité et s’avèrent très confortables à l’usage. Afin de bénéficier de ce joli cadeau, rien de bien compliqué puisque vos Buds seront automatiquement ajoutés à votre panier au moment de l’achat du Smart Monitor M8.

Pour rappel, le Samsung Smart Monitor M8 est disponible au tarif de 749 euros en utilisant le code de réduction SMARTMONITORM8 vous permettant d’économiser 50 euros.