On a testé le Xbox Cloud Gaming sur TV Samsung : c’est bluffant

Jouer aux derniers jeux vidéo à la mode sans console de jeux ni PC dédié, c'est vraiment possible désormais. Nous avons testé le Samsung Gaming Hub qui permet de jouer facilement en cloud gaming avec l'aide d'une simple manette.

Les téléviseurs et écrans Samsung ont accueilli le 1er juillet une mise à jour logicielle ajoutant l’accès à Samsung Gaming Hub, un nouvel environnement dédié au jeu vidéo. S’il est pour le moment réservé aux produits les plus récents de Samsung, ceux sortis en 2022, il y a tout de même eu une bonne surprise puisqu’il est également proposé sur les Smart Monitor de la marque. Nous en avions testé un en 2021, il s’agit d’une gamme d’écrans pour PC qui intègre une télécommande, des haut-parleurs et une interface TV autonome permettant d’accéder aux services les plus populaires.

Curieux de découvrir le Samsung Gaming Hub, nous avons reçu le Smart Monitor M8 2022 de Samsung. En attendant un test complet de l’écran, nous avons voulu essayer le service Xbox Cloud Gaming.

Une initialisation assez simple

L’accès au Samsung Gaming Hub se fait assez facilement une fois la mise à jour installée. La rubrique est directement proposée dans le menu de l’écran, à côté de la rubrique « bureau » et « média », respectivement pour le travail et les services vidéo.

Comme promis, ce hub réunit le Xbox Cloud Gaming, mais aussi Google Stadia et Nvidia GeForce Now. Vous pourrez également accéder à Spotify pour y découvrir les meilleures musiques de jeux vidéo, ou à YouTube avec une sélection des derniers contenus lié au jeu vidéo. L’interface est assez simple à prendre en main, même si on a du mal à comprendre l’énorme partie reservée à la publicité pour le « Samsung Gaming Hub » dans lequel on se situe déjà.

La connexion avec le service Xbox Cloud Gaming se fait grâce à un compte Microsoft. Il est possible de jouer directement à Fortnite sans abonnement, mais le mieux est encore d’être abonné au Xbox Game Pass Ultimate pour avoir accès au catalogue de Microsoft. Premier bon point : pas besoin de rentrer son adresse de connexion et son mot de passe, il suffit de se rendre sur l’URL indiquée par l’écran depuis un smartphone ou un ordinateur et d’entrer le code pin affiché. Une authentification sans peine comme on aime les voir sur téléviseur.

Il faut ensuite associer une manette de jeu avec le téléviseur ou l’écran, en Bluetooth. Microsoft propose d’utiliser une bonne variété de manettes, celle de Xbox évidemment, mais aussi les manettes PlayStation DualShock 4 et DualSense, ou encore celle d’Amazon Luna.

L’association avec la manette se fait à travers l’interface Samsung déclenchée depuis l’application Xbox Cloud Gaming. L’utilisateur n’est pas perdu et on l’accompagne dans chaque étape de cette première configuration.

Et voilà, le service est désormais prêt. Comme sur Netflix, il suffit de piocher le jeu auquel on souhaite jouer pour qu’il démarre en quelques secondes.

Une expérience bluffante : le futur est là

Nous avons passé une bonne demi-heure à tester plusieurs jeux sur le service et nous ressortons impressionnés par l’expérience à plus d’un titre. Tout d’abord, nos précédents essais du service de Microsoft nous avaient laissés avec un avis plus mitigé. Contrairement à GeForce Now ou Stadia, le Xbox Cloud Gaming souffrait d’un retard technologique au niveau de la qualité d’affichage et de la latence. Ces deux problèmes ont enfin été réglés.

Pour comprendre, il faut que nous expliquions le contexte du test. On parle ici d’accéder à un jeu vidéo aussi impressionnant que Forza Horizon 5, depuis un simple moniteur, sans console de jeux ni PC. On avait seulement le moniteur Samsung connecté en Wi-Fi, et une manette Xbox One en Bluetooth. Il faut aussi indiquer que la qualité de la connexion Wi-Fi utilisée laisse souvent à désirer, même si la connexion internet est, elle, une fibre optique à très haut débit. On a en effet joué sur le Wi-Fi d’une entreprise tech en open space en plein centre de Paris. Autrement dit, le réseau sans-fil est particulièrement saturé.

Dans ces conditions pourtant plutôt moyennes, nous n’avons eu aucun problème lors de notre test avec le jeu Hollow Knight ou avec Forza Horizon 5. Dans les deux cas, les plus attentifs noteront encore quelques artefacts de compression, mais rien d’important. Ici, le service de Microsoft paye peut-être son flux vidéo en 1080p quand Google Stadia et GeForce Now peuvent monter en 4K. Quoi qu’il en soit, la fluidité est au rendez-vous et la latence suffisamment excellente pour être imperceptible.

Le seul bémol que nous avons noté lors de notre expérience s’est déroulé quand nous avons changé d’application sur le moniteur, pour revenir ensuite à Xbox Cloud Gaming. Bon point, la partie était encore en cours et nous avons pu reprendre. Mauvais point, dans ce cas de figure, l’expérience de jeu était interrompue par de nombreux problèmes de connexions. Rien de trop grave, il est sans doute préférable de ne pas jouer avec le multitâche du téléviseur pendant des sessions de jeu.

Reste que l’expérience de jeu nous a paru bluffante. L’idée de pouvoir jouer sur un simple téléviseur seulement en connectant une manette sans fil est incroyablement enthousiasmante. C’est une économie nette de 500 euros, le prix d’une console de nouvelle génération, pour le joueur occasionnel intéressé. Évidemment, tous les jeux ne sont pas proposés sur les services de cloud gaming, et ils demandent un abonnement. Mais cette solution clé en main sans PC ni console est bluffante.