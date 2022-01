Accord historique entre Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat) et Amazon : ce que ça va changer dans vos voitures

Stellantis et Amazon ont signé un partenariat historique qui devrait bouleverser l’expérience numérique des voitures Peugeot, Fiat et Citroën notamment. Les premières solutions issues de cette alliance débarqueront en 2024.

Un an après la fusion entre le groupe PSA et Fiat Chrysler Automobiles, qui a donné naissance au géant de l’automobile Stellantis, une autre annonce tout aussi tonitruante a été faite : Stellantis a signé un accord historique avec Amazon, afin de bouleverser l’expérience numérique de ses véhicules thermiques et électriques.

14 marques concernées

Ce projet de grande ampleur concerne donc les 14 marques du groupe, parmi lesquelles Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel ou encore Peugeot, pour ne citer qu’elles. Trois types de collaboration ont été actées : l’une avec Amazon Devices, l’autre avec Amazon Web Services (AWS) et la dernière avec Amazon (pour la livraison).

IA, navigation, divertissement, assistant vocal Alexa, entretien, e-commerce et services de paiement : Amazon interviendra sur plusieurs grands domaines pour apporter son savoir-faire en collaboration avec Stellantis, qui a pour ambition « de passer d’un constructeur automobile traditionnel à un leader mondial du développement et de l’ingénierie pilotée par logiciel », indique Stellantis dans un communiqué.

« Grâce à l’intelligence artificielle et au cloud computing, nous allons améliorer l’expérience globale de nos clients et transformer le véhicule en espace de vie personnalisable, tant pour les passagers que pour le conducteur », avance même Carlos Tavares, l’homme à la tête du groupe.

Personnalisation et adaptation

Plus concrètement, le binôme va conjointement développer de nouvelles solutions logicielles pour la plateforme STLA SmartCockpit, qui regroupe les branches technologiques précédemment citées. Le but étant de les intégrer dans des millions de véhicules à partir de 2024.

« Le logiciel proposera des services et expériences organisés via une boutique d’applications, le tout affiché via une interface utilisateur intelligente qui présentera des informations et des fonctionnalités pertinentes en fonction des besoins et préférences de chacun », poursuit le texte. En clair : l’heure sera à la personnalisation et à l’adaptation.

Il sera aussi question d’une meilleure synergie entre son véhicule et son domicile, puisque les principaux services de sécurité et de maison intelligente d’Amazon seront pris en charge, pour permettre « aux clients de surveiller et de gérer leur domicile lors de leurs déplacements ».

Gérer son automobile depuis chez soi avec des appareils connectés compatibles avec Alexa ou l’application mobile dédiée sera aussi envisageable. Vous pourrez par exemple régler la température de votre voiture avant de partir directement grâce à votre voix, programmer une intervention ou encore commander des accessoires.

De nouveaux liens étroits ont aussi été créés avec l’entité Amazon Web Services, spécialisée dans les services de cloud computing à la demande et véritable pierre angulaire de son business model. Stellantis va ainsi « migrer le flux de données automobiles actuel de ses diverses marques et régions vers un maillage de données basé sur le cloud ».

Amazon va utiliser des véhicules Stellantis

Selon le groupe, cela lui permettra notamment « d’analyser et suivre les données en temps réel, de manière agile et durable ». Par ailleurs, 5000 développeurs et ingénieurs de Stellantis seront formés aux technologies liées à AWS et ce, d’ici 2024.

Cet accord revêt d’autres enjeux commerciaux, cette fois-ci concentrés sur la logistique et la livraison du dernier kilomètre. Amazon devient un nouveau client de Stellantis en ajoutant à son parc automobile le Ram ProMaster électrique, dont la commercialisation est prévue pour 2023. Il viendra compléter une flotte déjà bien fournie en vans Rivian.

« Avec la contribution d’Amazon, Stellantis a intégré dans son véhicule des fonctionnalités uniques pour les activités de livraison du dernier kilomètre », conclut la société. Sauf que pour le moment, seul le marché américain sera concerné.

