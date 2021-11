Qui est Rivian, le constructeur automobile qui peut faire de l’ombre à Tesla

Avec un look futuriste et d'impressionnantes performantes, les premières voitures de Rivian ont déjà marqué les esprits. La jeune entreprise américaine est désormais un des 10 constructeurs automobiles les plus valorisés au monde. Rivian vaut autant que BMW ou Ford depuis son introduction en bourse. Mais qui est le constructeur automobile qui peut faire de l'ombre à Tesla ?

Rivian, vous allez entendre parler de cette entreprise américaine qui est désormais un des 10 constructeurs automobiles les plus valorisés au monde. Rivian vaut autant que BMW ou Ford : sa valorisation a dépassé les 100 milliards de dollars suite à son introduction en bourse. Pour rappel, Tesla est valorisé à plus de 1 000 milliards de dollars depuis octobre 2021.

Il s’agit de la sixième plus grande introduction en bourse jamais réalisée aux États-Unis, selon Bloomberg.

Rivian, les débuts

Rivian (contraction de « Indian River ») est une très jeune entreprise qui a été créée en 2009 par un ingénieur nommé RJ Scaringe. Elle s’appelait initialement Mainstream Motors, puis brièvement Avera Automotive et enfin Rivian. Elle était basée initialement en Floride pour ensuite s’installer en Californie près de la Silicon Valley.

La société, rebaptisée Rivian, a commencé avec une petite équipe et un plan original de construction d’une voiture de sport hybride. Cette idée a été abandonnée et la petite entreprise a finalement décidé de se concentrer sur les camions et SUV électriques.

La première grosse communication de Rivian a été l’énorme contrat avec Amazon. Le groupe américain a travaillé en étroite collaboration avec Rivian pour concevoir les camionnettes de livraison assemblées à l’usine de Rivian, à Normal, aux États-Unis.

À qui appartient Rivian ?

Rivian appartient à Rivian… mais la jeune entreprise américaine a déjà des mastodontes dans son capital. Amazon possède 20 % des parts, tandis que Ford a également investi pour environ 13 % des parts de la société. Un autre investisseur nommé Cox Enterprises collabore également avec Rivian sur la vente au détail, les services et la logistique. En effet, Rivian suit le modèle de vente directe de Tesla au lieu de passer par les concessionnaires traditionnels.

On retrouve également de nombreux fonds, y compris Fidelity Management & Research Company, D1 Capital Partners, Third Point, Dragoneer Investment Group, Franklin Templeton, Blackstone et Coatue. Rivian a suscité l’intérêt des investisseurs financiers en spéculant qu’il pourrait s’agir du prochain Tesla.

Rivian est basé à Irvine, en Californie, mais conserve son centre d’ingénierie et de conception à Plymouth, dans le Michigan, qui a également servi de siège jusqu’à ce que la décision soit prise de déménager en Californie.

Quelles sont les premières voitures de Rivian ?

Au moment où nous écrivons ces lignes, Rivian a présenté deux modèles : un pickup nommé R1T et un SUV nommé R1S. Les deux voitures sont 100 % électriques et sont basées sur la même plateforme technique nommée « Skateboard » ou R1. Ces catégories de voitures nécessitent de très grosses batteries : on retrouve donc des capacités de batterie très importantes jusqu’à 180 kWh avec une charge rapide de 160 kW.

Capacité de la batterie 105 kWh 135 kWh 180 kWh Puissance 300 kW (408 ch) 522 kW (710 ch) 562 kW (764 ch) Autonomie du R1T 370 km 480 km 640 km Autonomie du R1S 386 km 499 km 660 km

Le Rivian R1T (Rivian 1 Truck) peut transporter jusqu’à 800 kilogrammes avec un moteur de 407 à 764 ch (4 x 147 kW). L’esprit global est très proche de celui de Tesla, du cuir végétal jusqu’au système d’infodivertissement maison sur l’immense écran central.

Alors que la plupart des véhicules électriques à quatre roues motrices ont un moteur électrique sur chaque essieu, le Rivian R1T se démarque autrement : il possède un moteur pour chaque roue. La vectorisation du couple et la répartition optimale de la puissance permise par ce système font que malgré son poids élevé, le R1T est très confortable à conduire. Cela permet aussi de proposer une accélération 0-100 km/h en seulement 3 secondes.

Rivian R1T (Rivian 1 Truck) Rivian R1T (Rivian 1 Truck) Rivian R1T (Rivian 1 Truck) Rivian R1T (Rivian 1 Truck) Rivian R1T (Rivian 1 Truck)

Nous conseillons de regarder la vidéo de Marques Brownlee (alias MKBHD) pour vous rendre compte de l’effort de conception du pickup. En bref, MKBHD trouve que le Rivian R1T est « un pick-up électrique incroyablement amusant » et « le pickup électrique le plus impressionnant que j’ai jamais vu ».

Le Rivian R1S (Rivian 1 SUV) est un gros SUV de 7 places, toujours avec une motorisation 100 % électrique. Ses caractéristiques sont très proches du R1T, les deux voitures partagent la même plateforme. Déjà disponible à la commande à partir de 77 500 dollars (63 700 euros environ) en édition de lancement, le R1S n’est pas encore tout à fait prêt à être livré aux premiers clients.

Déjà disponible à la commande à partir de 77 500 dollars (63 700 euros environ), le Rivian R1S veut être perçu comme le digne héritier des gros SUV à l’américaine. Il marque déjà les esprits par son allure d’armoire à glace, à la manière d’un Chevrolet Tahoe ou d’un Ford Expedition. Le SUV électrique dispose de trois rangées de sièges pour pouvoir offrir jusqu’à 7 places, mais il est également capable de remorquer jusqu’à 3,5 tonnes.

Et la suite ?

En plus de ses tout-terrain électriques R1T et R1S, Rivian produira également des véhicules à batterie pour Ford et Amazon dans son usine située dans l’Illinois, aux États-Unis.

Outre les R1T et R1S actuels, six autres véhicules vont rejoindre la gamme du constructeur dans les années à venir. La firme a déposé six noms de modèles à la nomenclature similaire : R3S, R3T, R4S, R4T R5S, et R5T. Les R1T et R1S ne sont pas adaptés aux routes européennes. Les modèles à venir pourraient être plus petits, car Rivian veut aussi s’implanter en Europe dès 2022, ainsi qu’en Chine. Rivian pourrait installer sa première usine européenne au Royaume-Uni, et plus particulièrement Bristol en Angleterre.

L’objectif de Rivian est d’être présent sur la plupart des segments de marché importants dans un avenir proche, mais sa politique est de rester discrète sur les modèles à venir.

