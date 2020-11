Rivian convoite l’Europe avec des pick-up et SUV électriques plus petits

Attendus pour l’été 2021 aux États-Unis, le pick-up et SUV électriques Rivian R1T et R1S devraient avoir le droit à des versions plus petites pour les marchés chinois et européens.

Outre-Atlantique, Rivian s’est positionné comme un concurrent sérieux face à Tesla, même si aucune voiture électrique n’est encore sortie de ses usines. Mais ce n’est qu’une question de temps, puisque son pick-up R1T — qui a récemment subi une baisse tarifaire pour mieux rivaliser avec le Tesla Cybertruck — et SUV R1S débarqueront sur les routes américaines à l’été 2021.

Son SUV électrique en Europe d’ici 2022

Le patron du fabricant, en la personne de RJ Scaringe, nourrit de plu grandes ambitions, si l’on se réfère à ses propos relayés dans les colonnes de Reuters. « Nous ne serions pas sérieux si nous ne pensions pas à la Chine et à l’Europe comme des marchés importants sur le long terme », a-t-il déclaré. Autrement dit, Rivian lorgne sur l’Empire du Milieu et le Vieux Continent, où il devrait commercialiser son SUV en 2022, annonce Reuters.

Pour toucher le plus large public possible, Rivian compte revoir le design de son R1S. Aujourd’hui, son imposant gabarit correspond davantage aux standards américains. Mais les Européens devraient avoir le droit à des dimensions plus contenues et mieux adaptées à la demande locale, peut-on lire.

Une usine en Europe ?

« Il sera important d’avoir un pied en dehors des États-Unis en termes de production pour vraiment s’étendre sur ces marchés », ajoute l’intéressé. A-t-il l’intention d’installer un site industriel en Europe ? La question est légitime au regard de ses propos. Les modèles plus grands devraient par ailleurs partager de nombreux composants clés avec leurs versions plus petites.

Outre ces automobiles électriques destinées au grand public, Rivian doit boucler une gargantuesque commande faite par Amazon. Le géant du e-commerce a en effet commandé 100 000 vans électriques dédiés à la livraison, et dont la production débutera à la fin du millésime 2021. Toutes les livraisons devraient être effectuées d’ici 2024.