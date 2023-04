Ce géant du smartphone se lance dans la recharge rapide pour concurrencer les Superchargeurs de Tesla

L'entreprise chinoise Huawei, spécialisée dans la fabrication de smartphones travaille actuellement sur une nouvelle borne de recharge rapide capable de délivrer une puissance de 600 kW. La firme souhaite ainsi écraser les Superchargeurs Tesla qui se limitent à 250 kW mais également Nio qui a récemment dévoilé un système offrant jusqu'à 500 kW. De quoi recharger une voiture électrique en 10 minutes.

Si l‘autonomie est encore un sujet important pour les automobilistes, on sait désormais qu’elle n’est pourtant pas indispensable. Mais il y a une condition : que le réseau de bornes rapides se dévelope. C’est justement en cours, alors que la France se rapproche enfin des 100 000 points de charge promis par le gouvernement. Si ceux-ci plafonnent pour l’heure à 360 kW chez Lidl, d’autres acteurs travaillent au lancement de bornes encore plus puissantes.

Une charge très rapide

C’est notamment le cas d’une entreprise que l’on attendait pas vraiment. Il s’agit en effet de Huawei, plutôt connue pour ses smartphones et ses trottinettes électriques. Pourtant, cela fait un petit bout de temps que la firme chinoise s’intéresse à l’automobile, puisqu’elle annonçait en décembre dernier l’arrivée de sa nouvelle voiture électrique, l’Avatr 11.

Désormais, le spécialiste de la tech veut aller encore un peu plus loin et souhaite développer sa propre solution de recharge rapide. Ainsi, Huawei espère pouvoir mettre une raclée à Tesla et à ses Superchargeurs, qui délivrent actuellement une puissance maximale de 250 kW. Et cela ne va malheureusement pas évoluer avec l’arrivée de la V4, qui commence à se déployer tout doucement en Europe même si ces derniers sont, à première vue, capables de monter à plus de 600 kW.

HUAWEI’s DC Ultra Charging Stall spotted in China, called FusionCharge. This high-powered charger can output up to 600kW and boasts a maximum voltage of 1000V. Electric vehicle owners, get ready to supercharge your rides! @Huawei #EV #ElectricVehicles #Charging pic.twitter.com/izSAyQ1iBG — Jay in Shanghai 电动 Jay (@JayinShanghai) March 21, 2023

En effet, les nouvelles bornes ultra-rapides de l’entreprise chinoises développent pas moins de 600 kW, comme l’annonce le site Gizmodo China. Ce dernier a d’ailleurs déjà pu aperçevoir ces bornes, puisqu’un prototype a été installé dans l’Empire du Milieu, pour des tests. Ce système porte le nom de Fusion Charge et marque une nouvelle avancée pour la firme, qui commercialise déjà des wallbox pour la recharge à domicile.

Cette nouvelle solution permet ainsi à Huawei de rivaliser frontalement avec Geely (qui possède notamment Volvo, Zeekr ou encore Lotus et Lynk & Co), qui a dévoilé en septembre dernier une prise affichant les mêmes caractéristiques. De quoi permettre une recharge éclair en seulement 10 minutes, à condition toutefois que la batterie de la voiture puisse encaisser une telle puissance. Or, ce n’est actuellement pas le cas.

Un refroidissement liquide

En effet, seulement quelques rares véhicules peuvent recevoir plus de 250 kW, comme les Porsche Taycan et autres Kia EV6, qui sont équipés d’une architecture 800 volts permettant une recharge très rapide. Pour l’heure, seule la batterie Qilin CTP 3.0 peut en théorie passer de 10 à 80 % en seulement 10 minutes. Mais ce pourrait également être le cas du futur Mercedes EQG, qui se dotera d’un accumulateur au silicone.

La borne dévoilée par Huawei délivre un courant continu avec un voltage de 200 à 1 000 volts pour 600 ampères. Il faudra alors compter environ 10 minutes pour charger une batterie de 100 kW, même si cela n’a pas encore été confirmé par l’entreprise chinoise. Les premières informations annoncent 6 minutes pour remplir 60 kWh de batterie. De quoi promettre ensuite plusieurs centaines de kilomètres d’autonomie. Huawei battrait ainsi Nio, qui a récemment dévoilé une borne de 500 kW assurant une recharge en seulement 12 minutes.

Mais dans une réponse aux investisseurs, un porte-parole de la marque s’est contenté de préciser que Huawei ne construisait pas de chargeurs rapides, mais se contentait de produire les composants nécessaires à leur fonctionnement comme indiqué par le média chinois Sina. On imagine alors que le FusionCharger n’est pas encore officiel, et qu’il faudra attendre encore un peu avant d’en savoir plus, puisque certaines rumeurs annoncent l’arrivée officielle de ce chargeur pour 2025.

En Europe, la borne la plus puissante affiche actuellement 400 kW. Deux opérateurs proposent cette solution, à savoir Circontrol en Espagne et Fasned aux Pays-Bas, mais aucune n’est présente en France. Selon la plaque apposée sur le totem de Huawei, celui-ci mesure 1,70 mètre de haut tandis que le câble affiche une longueur de 3,4 mètres. Comme le révèle It Home, ce dernier est refroidi par un liquide, ce qui lui permet de délivrer une aussi grande puissance.

Un système également adopté par Nio et qui nous rappelle la technologie développée par la NASA qui a trouvé une solution pour charger une voiture en cinq minutes. Pour l’heure, on ne sait pas encore si ces bornes seront accessibles à toutes les marques ou seulement aux voitures de Huawei. Sur la photo, on aperçoit en effet une Aito M5 EV, rivale de la Tesla Model Y.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.