La NASA a trouvé le moyen de recharger les voitures électriques en 5 minutes

Les chercheurs de la NASA ont mis au point une technique permettant de recharger une batterie de voiture électrique en seulement cinq minutes. Si celle-ci est encore expérimentale, elle demeure très prometteuse pour l'avenir.

Si la voiture électrique se démocratise et que les ventes augmentent, il existe encore des freins pour beaucoup d’automobilistes. À commencer par l’autonomie et la recharge, sans parler du prix. Car pour l’heure, il est encore difficile de passer sous la barre des trente minutes lors d’une recharge, alors que l’un des modèles les plus rapides est actuellement la Hyundai Ioniq 5, avec un 10 à 80 % en 18 minutes. Néanmoins, de nombreux paramètres entrent en jeu, tels que la puissance de la recharge bien sûr, mais également la taille ainsi que le type de batterie.

Une technologie innovante

S’il est possible de recharger sa voiture en cinq minutes grâce aux stations d’échange de batteries développées par Nio et implantées en Europe depuis peu, il semble impossible d’arriver à un temps similaire en branchant sa voiture. Mais une équipe de chercheurs de la NASA semble avoir trouvé une solution.

Dans un article publié sur son blog, l’agence spatiale américaine annonce en effet avoir développé une technique permettant de recharger une voiture électrique en seulement cinq petites minutes, grâce à une technologie conçues pour un usage dans l’espace.

Si son fonctionnement peut sembler difficile à comprendre dans les détails, les chercheurs ont pu atteindre un temps aussi bas en créant un dispositif de refroidissement innovant, qui pourrait être utilisé lors des prochaines missions spatiales. En effet, certaines de celles-ci nécessitent que les équipements fonctionnent à des températures bien précises, comme « les systèmes d’énergie de fission nucléaire pour les missions vers la Lune, Mars et au-delà« .

Il est donc primordial de développer une technologie de refroidissement efficace, qui pourrait alors avoir d’autres applications concrètes sur la Terre. Et voici le résultat, un module baptisé FBCE ou Flow Boiling and Condensation Experiment, capable d’éliminer la chaleur créée par la recharge.

Une intensité incroyable

Comme l’explique l’agence spatiale, un chargeur doit pouvoir fournir un courant de 1 400 ampères pour être en mesure de recharger une voiture en seulement cinq minutes. Or, un chargeur domestique n’en fournit que 32 au maximum (ou une centaine en compter trois phases sur un triphasé), tandis que les systèmes les plus avancés se limitent pour l’heure à 520 ampères aux Etats-Unis. En Chine, Xpeng et Nio vont plus loin avec respectivement 670 et 650 ampères pour atteindre des puissances de 500 et 480 kW.

Et cela s’explique par la chaleur dégagée par le passage du courant, qui pourrait alors engendrer une surchauffe si l’intensité augmente trop. C’est donc pour cela que la NASA a inventé un système de refroidissement révolutionnaire, permettant de multiplier par 4,6 le courant électrique, le tout sans risque de surchauffe. Comment ? Grâce à l’utilisation d’un liquide diélectrique (qui ne conduit alors pas le courant) dans le câble, qui permet d’absorber la chaleur émise par ce dernier.

Mieux encore, le câble de recharge développé par l’équipe dirigée par Issam Mudawar de l’Université Purdue et travaillant avec la NASA peut fournir jusqu’à 2 400 ampères, ce qui est bien plus que le minimum requis pour assurer une charge en cinq minutes.

Reste désormais à trouver des voitures dotées de batteries compatibles avec ce système. En juillet dernier CATL donnait plus de détails sur sa Qilin CTP 3.0, un accumulateur capable d’attendre les 80 % en dix minutes pour une autonomie de 1 000 kilomètres qui arrive dès 2023 dans des voitures électriques. Le géant chinois a également annoncé une batterie capable de se recharger en cinq minutes, mais pour l’heure, aucune date de sortie n’a été annoncée, alors que les détails sur cette prouesse technologique n’ont pas été dévoilés.

