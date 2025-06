Voici à quoi sert la nouvelle caméra intégrée aux Tesla les plus récentes

Alors que Tesla croit dur comme fer aux caméras, la marque en a installé une nouvelle sur ses Model S et Model X améliorés. De quoi rendre la conduite autonome encore plus efficace sur ces deux voitures électriques.

Tesla est dans la tourmente, et c’est peu de le dire. Le constructeur subit un profond désamour de la part de ses clients, pour de nombreuses raisons. Le comportement de son patron, Elon Musk n’y est pas pour rien. Mais c’est aussi de la faute de ses voitures, et du manque de nouveautés au sein de la gamme. Sans parler de la concurrence chinoise grandissante.

Une discrète évolution

Pourtant, la firme américaine a offert un profond restylage à sa Model Y en début d’année, mais cela ne semble pas suffire. A tel point que le SUV électrique n’a même pas figuré dans le top 10 des ventes de voitures électriques en France au mois de mai. Mais voilà que l’entreprise avait levé le voile quelques jours plus tôt sur des versions revues et corrigées de ses Model S et Model Y. Ces dernières avaient légèrement évolué, mais sans grande révolution.

Avec pourtant une augmentation de prix de 5 000 dollars, quelle que soit le modèle. Mais voilà que le site chinois ItHome a mis la main sur un petit détail dont personne n’avait réellement parlé. Il s’agit tout simplement d’une petite caméra frontale, installée au niveau du bouclier avant. Celle-ci est proposée sur la grande berline ainsi que sur le SUV. Mais de quoi s’agit-il ? Et bien cette dernière est utilisée pour améliorer la conduite autonome. Et ce qu’il s’agisse de l’Autopilot ou du FSD (full self-driving).

Cette nouvelle caméra tout juste introduite sur ces deux autos n’est pas réellement nouvelle. Et pour cause, le constructeur l’avait inauguré sur le Cybertruck. Puis, la nouvelle Model Y restylée y avait aussi eu le droit. Et maintenant ces deux autos plus haut de gamme, qui coiffent le catalogue. Il faut savoir que ce nouvel équipement sera aussi utilisé par le système Actually Smart Summon. Dévoilé en septembre 2024, ce dernier permet à la voiture de venir vous chercher sur un parking, de manière totalement autonome.

Et pour cela, le véhicule a évidemment besoins de caméras et de capteurs en tout genre. Or, on sait qu’Elon Musk ne croit pas réellement à ces derniers. Il estime en effet qu’ils ne sont pas indispensables à la conduite autonome. Pour lui, ce ne sont que des outils auxiliaire. Il indique que la conduite autonome grâce aux caméras sera plus sûre que la conduite humaine. Une déclaration qui lui avait valu quelques petit soucis avec la justice américaine à la fin de l’année 2022.

Un système encore plus sûr ?

C’est ainsi que la firme basée au Texas a levé le voile sur son système Tesla Vision, qui mise à 100 % sur les caméras pour assurer la conduite et le stationnement autonomes. Ce dispositif avait commencé à être déployé massivement au cours de l’année 2023 et nous avions pu l’essayer quelques mois plus tard. Pour Elon Musk, les caméras « permettent une reconnaissance des objets et un positionnement spatial plus efficaces et plus précis ». Mais il faut savoir que celle installée sur les Model S et Model Y est un peu différente.

Selon le média chinois, elle offre « un champ de vision plus large pour l’Autopilot et les fonctions avancées de Smart Summon ». Une bonne nouvelle pour les clients, mais aussi pour la sécurité en général, car la conduite autonome devrait donc devenir encore plus performante et efficace. Ce qui devrait rassurer les autorités, alors qu’elles tapent souvent sur les doigts de la marque américaine. Cette dernière publie pourtant régulièrement des rapports prouvant les performances de son système de conduite sans assistance.

Désormais, il semblerait que seule la Tesla Model 3 n’ait pas encore le droit à cette nouvelle caméra frontale. Mais il n’est évidemment pas exclu que la berline électrique s’offre une petite mise à jour au cours des prochains mois. Pour le moment, rien n’a encore été dit par le PDG de la marque, qui est actuellement mêlé à un conflit avec Donald Trump. L’homme d’affaires est en parallèle accusé de harcèlement moral en France, à la suite d’une procédure en justice par une salariée.