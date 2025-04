Le constructeur chinois Zeekr profite du salon de Shanghai pour lever le voile sur son tout nouveau 9X. Une impressionnante voiture électrique ultra luxueuse, qui veut chasser sur les terres de Rolls-Royce pour à peine plus de 60 000 euros. C’est également la voiture hybride rechargeable avec le plus d’autonomie électrique au monde.

Zeekr 9X

Encore totalement inconnu il y a quelques années, le constructeur chinois Zeekr se développe de plus en plus. Fondé en 2021, il commence tout doucement à faire son arrivée en Europe, tandis qu’il est déjà bien implanté en Chine, son pays natal. Et voilà justement qu’il profite du salon de Shanghai, qui vient d’ouvrir ses portes, pour dévoiler sa dernière création en date.

Un impressionnant SUV électrique

Après le break 7 GT récemment dévoilé, la firme basée en Chine présente un modèle d’un tout autre genre. Ce dernier est baptisé 9X et prend la forme d’un grand SUV électrique, qui affiche un positionnement particulièrement haut de gamme. À vrai dire, ce dernier a même des petits airs de Rolls-Royce Cullinan, avec qui il espère rivaliser. Cependant, et contrairement au vaisseau-amiral de la marque britannique, nous retrouvons ici une motorisation hybride rechargeable sous le capot. Mais nous y reviendrons un peu plus tard, puisqu’elle pourrait aussi être disponible en 100 % électrique.

Zeekr 9X // Source : Zeekr

Une chose est sûre, ce nouvel arrivant dans le catalogue de la marque en impose. Et tout particulièrement par sa face avant très verticale, qui fait la part belle au chrome, notamment au niveau de sa grande calandre. Celle-ci est encadrée par des feux à LED anguleux, et elle complète un capot quasiment horizontal. De profil, le véhicule est également très impressionnant, avec une silhouette cubique et un toit très droit. Le site officiel du constructeur annonce des dimensions généreuses, avec une longueur de 5,24 mètres pour 2,03 mètres de large et 1,82 mètre de haut.

Le SUV nous rappelle quelque peu le Zeekr 009, un grand van électrique dévoilé quelques années plus haut, et au positionnement également haut de gamme. La firme a ici voulu créer un style « majestueux sans être intimidant », comme le précise le site Car News China. Les éléments chromés sont nombreux sur le véhicule, alors que les clients chinois en sont friands. Et bien évidemment, la partie arrière mérite également le coup d’œil. Elle s’offre une signature lumineuse carrée, qui nous rappelle légèrement celle du Volvo EX90, son cousin technique.

Zeekr 9X // Source : Zeekr

Le toit arbore un petit becquet offrant un certain dynamisme à la voiture, au style assez chargé et qui repose sur des jantes de 22 pouces. Enfin, le bouclier arrière chromé intègre deux sorties d’échappement en version hybride rechargeable.

En revanche, rien n’a encore été dit non montré sur le poste de conduite de ce nouveau Zeekr 9X. On sait que l’empattement est très grand, puisqu’il est annoncé à 3,17 mètres, mais c’est tout. Le constructeur annonce que l’ouverture de la porte est supérieur à 80 degrés, afin de faciliter l’accès à bord, et notamment pour la 3ème rangée.

Une charge ultra rapide et une grande autonomie

Le nouveau Zeekr 9X n’annonce pas les spécifications de l’hypothétuque motorisation 100 % électrique qui sera annoncée plus tard comme l’annonce Gasgoo, mais préfère ici se concentrer sur l’hybride rechargeable. Nous avons contacté Zeekr Chine qui nous annonce que pour le moment, seule la version hybride est au programme.

Le SUV inaugure la technologie « Super Electric Hybrid », qui associe un bloc essence 2,0 litres quatre cylindres turbo à deux moteurs électriques. Le tout développant alors une puissance totale de 500 à 600 chevaux selon la version choisie. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes pour la variante la plus performante.

Zeekr 9X // Source : Zeekr

Annoncé comme le SUV hybride offrant la plus grande autonomie au monde, le 9X peut parcourir jusqu’à 380 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 323 kilomètres selon l’homologation WLTP en mode 100 % électrique. C’est tout simplement énorme, et ce n’est pas tout. Car ce nouvel arrivant affiche un taux de charge de 6C, ce qui lui permet de remplir sa batterie de 20 à 80 % en 9 minutes. Cela grâce à son architecture 900 volts.

D’ailleurs, le communiqué de la marque annonce une commercialisation en même temps que l’arrivée de sa nouvelle borne capables de délivrer 1,3 MW. Le nouveau Zeekr 9X sera-t-il le premier modèle de la marque à en profiter ? Cela reste à confirmer.

Celui-ci a le droit à la conduite autonome de niveau 3, assurée par cinq capteurs LiDAR, rien que ça. Il promet aussi d’avoir de belles capacités en conduite tout-terrain, grâce à une garde au sol de 28,8 centimètres et une suspension pneumatique.

Zeekr 9X // Source : Zeekr

Si le prix n’a pas encore été confirmé, ce dernier devrait tourner autour des 500 000 yuans, soit environ 60 416 euros. Cependant, le SUV hybride devrait écoper d’un important malus au poids s’il fait son arrivée en Europe, ce qui pénalisera fortement les potentiels acheteurs. Son lancement en Chine est prévu pour le 3ème trimestre 2025.