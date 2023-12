Tesla Vision : on a essayé la nouvelle aide au stationnement 3D et on est déçus

Lors de la mise à jour Noël de fin d'année 2023, Tesla a lancé une amélioration de l'assistance au stationnement via Tesla Vision, pour les véhicules qui n'ont pas de capteurs à ultrasons. Après quelque temps et de nombreux essais, il est temps d'en faire le bilan : gadget inutile ou vraie aide indispensable ? On vous donne notre avis.

Traditionnellement, Tesla tente de gâter ses clients en fin d’année avec une mise à jour logicielle qui apporte des améliorations conséquentes à l’interface, en plus d’ajouter des fonctionnalités utiles. Cette année, la marque américaine joue gros, puisque sa solution Tesla Vision doit encore faire ses preuves en tant que remplacement valable des capteurs à ultrasons, disparus en seconde partie d’année 2022 sur les Model 3 et Model Y.

Plus de 12 mois après être passé à Tesla Vision, et 9 mois après la proposition d’assistance au stationnement remplaçant les capteurs à ultrasons, Tesla sort donc son assistance au stationnement avec une vue reconstruite en 3D, à partir des informations recueillies par les caméras.

Le résultat est assez inédit, puisqu’il tente d’imiter une vue à 360 degrés, mais à la place d’afficher une vraie image, c’est un rendu 3D en nuances de gris, censé permettre de garer sa Tesla bien mieux qu’en utilisant les rétroviseurs et les caméras. Nous allons voir ensemble les forces et faiblesses de ce système, et après quelques jours de tests approfondis, ses limitations. Est-ce que Tesla arrive enfin à nous convaincre avec sa solution Tesla Vision ?

Toujours pas de vraie vue à 360 degrés chez Tesla, mais on s’en approche

Depuis le mois de mars 2023, nous pouvons profiter d’une aide au stationnement sur les véhicules Tesla qui n’ont pas de capteurs à ultrasons. Nous en avons parlé notamment ici, et le moins que l’on puisse dire, c’est que nous n’avons pas particulièrement trouvé cette aide utile. D’ailleurs, Tesla vient de la faire disparaître totalement, preuve s’il en fallait qu’elle n’était pas très satisfaisante.

La ligne que l’on avait jusqu’à aujourd’hui, ainsi que l’indication de la distance en centimètres vient de disparaître sur toutes les Tesla dépourvues de capteurs de stationnement. À la place, nous retrouvons une visualisation en trois dimensions qui tente de battre les lois de la physique en affichant l’environnement à 360 degrés, alors même qu’il n’y a pas de caméra au niveau du pare-chocs avant.

En effet, il existe un angle mort devant la voiture, là où c’est sans doute le plus important d’avoir la bonne information pour se garer en marche avant. Cette zone non couverte par les caméras va jusqu’à un mètre devant le pare-chocs, et tout objet mesurant moins d’une trentaine de centimètres de haut est ainsi invisible pour l’ordinateur de bord.

Notez que cette visualisation est encore aujourd’hui réservée aux voitures qui n’ont pas de capteurs et il se pourrait que le constat soit donc différent pour les véhicules de la marque produits avant la seconde partie de l’année 2022, qui ont eux des capteurs à ultrasons, une fois qu’ils pourront profiter de cette visualisation.

Tesla tente de battre les lois de la physique

Tesla reconnaît bien le problème, puisque sur le Cybertruck — et probablement sur de futurs véhicules comme l’a montrée la page dédiée à la nouvelle Tesla Model 3 avant de disparaître —, une caméra est présente sous le pare-chocs.

Sans cette caméra indispensable à une vraie vue à 360 degrés, Tesla utilise une parade ingénieuse, mais tout de même imparfaite. En l’occurrence, les caméras enregistrent ce qui est visible pendant que votre Tesla est en mouvement, et l’ordinateur de bord extrapole la position de tout l’environnement, y compris ce qui se retrouve dans l’angle mort, en fonction des déplacements de votre véhicule.

En pratique, on a donc bien une visualisation de l’environnement complet, même si des objets sont invisibles à l’instant t par les caméras. Cependant, malgré tous les efforts du monde que Tesla peut faire avec son logiciel, les lois de la physique s’appliquent à la firme d’Elon Musk comme au reste du monde : si un objet arrive dans l’angle mort des caméras pendant que la voiture est immobile, il n’apparaîtra pas sur la visualisation.

De plus, selon les conditions météorologiques, les caméras pourront être imprécises (buée, saletés, pluie, etc.), ce qui altèrera nécessairement l’utilité de la visualisation sur l’écran, où vous aurez d’ailleurs une alerte vous indiquant que la précision peut ne pas être au rendez-vous.

Faute d’être joli, est-ce bien utile ?

Tout le monde s’accorde pour dire que la visualisation proposée pour le moment est tout sauf sexy. Elle rappelle d’ailleurs les débuts du FSD bêta où tout était affiché de manière très brute. Nul doute que cela va s’améliorer au fil du temps, pour ressembler probablement à quelque chose de plus agréable à l’œil, mais pour le moment, il faut s’en contenter.

En pratique, cette visualisation permet-elle de bien se garer ? Il faut avouer que l’on retrouve quelques avantages indéniables, notamment la visualisation des lignes au sol dans les parkings. La caméra arrière et les caméras latérales permettaient déjà de voir l’environnement réel lors du stationnement en marche arrière, mais pour ceux qui préfèrent se garer en marche avant, il était parfois difficile de bien voir où l’on se situait par rapport aux lignes blanches au sol.

Pour les stationnements en créneau, l’aide apportée sera plus ou moins utile, selon l’environnement réel. En effet, dans certaines tentatives comme ci-dessus, les informations apportées par les caméras se révèlent bien plus utiles : la visualisation exacte du véhicule qui nous précède, ainsi que la possibilité de voir le trottoir pour ne pas rayer les jantes sont préférables à l’affichage situé sur la gauche de l’écran.

Pour la partie concernant les différents obstacles qui peuvent être présents, malheureusement on a du mal à voir l’intérêt, car on n’arrive toujours pas à lui faire confiance une fois qu’on a vu comment elle était prise en défaut : soit on se stoppe trop loin, soit on risque de taper dans l’obstacle s’il devient invisible.

La voiture est relativement loin du poteau, alors que l’écran affichait « STOP ».

Comme vous pouvez le voir sur l’exemple ci-dessus, la visualisation est assez fidèle (lignes au sol, nombre de véhicules visibles, emplacement des poteaux et murs, etc.), mais trop peu utile. La vue par défaut est celle en vue de dessus, et il faut manipuler l’écran pour obtenir une vue différente… qui revient à la vue par défaut après quelques secondes seulement. Nous aurions aimé pouvoir verrouiller une vue un peu plus longtemps, pour justement s’assurer de bien manœuvrer comme on le souhaite.

Afficher les caméras nous aide bien plus que cette vue reconstituée, et en y associant les rétroviseurs extérieurs, on est bien plus en confiance qu’avec uniquement la visualisation du côté gauche de l’écran. La prouesse technique de Tesla est sans aucun doute bien réelle, à savoir qu’ils arrivent à reconstituer un environnement cohérent uniquement avec les 8 caméras qui sont actuellement présentes (une à l’arrière, 4 sur les côtés, 3 sur le haut du pare-brise), mais le look actuel peine à convaincre.

Qui plus est, nous avons vraiment du mal à faire confiance à ce qui est annoncé, étant donné que l’on voit le mot STOP affiché dès que l’on est à une cinquantaine de centimètres du moindre obstacle. Sauf à avoir des places de 6 mètres de long et 3 mètres de large, c’est une information bien inutile, puisque l’on sera obligé de se rapprocher encore avant d’être correctement garé.

Pour être optimistes, nous pourrions dire que c’est un pas dans la bonne direction et que nous avons bon espoir que ça s’améliore. Espérons que l’on puisse prochainement arriver au niveau des visualisations en réalité augmentée de la concurrence.

Les lois de la physique sont toutefois bien là pour nous rappeler que l’impossible ne sera pas atteignable compte tenu de la configuration matérielle actuelle. Dire que l’arrivée de cette visualisation est inutile serait toutefois faux : encore une fois, il va y avoir des situations où c’est très pertinent (lignes au sol notamment, puisqu’une erreur de mesure est peu risquée), mais avec ma propre voiture (Tesla Model Y Propulsion de fin d’année 2022), je ne miserai pas sur la visualisation seule pour juger de la distance avec un obstacle solide. Et vous ?