Ça y est, certaines Tesla seront enfin beaucoup plus simples à garer avec Tesla Vision

Après plus de six mois d'attente, la mise à jour de Tesla Vision est enfin arrivée pour la fonction Park Assist ! Les manœuvres de stationnement devraient être facilitées grâce à cette nouveauté : on vous explique tout.

On ne l’attendait plus, mais elle est bel et bien arrivée après plus de six mois d’attente : la mise à jour restaurant les fonctionnalités d’assistance au stationnement via Tesla Vision est en cours de déploiement. Disponible en France comme ailleurs, la version 2023.6.9 vient palier le manque de capteurs ultrasoniques des Tesla Model 3 et Model Y vendues depuis la fin de l’été 2022.

Le retour des aides au stationnement, six mois trop tard

La suppression des capteurs de stationnement par Tesla avait fait couler beaucoup d’encre, et pour cause : manœuvrer un véhicule de 4,70 mètres ou plus pour se garer n’est pas chose aisée sans aucune assistance sonore et très peu d’assistance visuelle (la caméra arrière et les caméras latérales).

Si vous voyez une mise à jour en attente sur votre Tesla, c’est probablement la version 2023.6.9 qui est en cours de déploiement, et dont vous pouvez voir les notes de version ci-dessous.

Concrètement, il s’agit d’un affichage dynamique de l’environnement proche du véhicule, matérialisé par des lignes colorées sur la partie gauche de l’écran, qui changent de couleur selon la distance avec les obstacles. Certains propriétaires ont d’ailleurs montré le fonctionnement en pratique, et ils semblent satisfaits de la fonctionnalité.

Le fonctionnement peut déjà montrer ses limites, avec des cas remontés où l’assistance au parking est indisponible, soit par manque de luminosité, soit parce que les caméras ne sont plus capables d’interpréter ce qui les entoure. Nous pouvons d’ores et déjà imaginer que lorsque les caméras seront sales (s’il a plu notamment), le fonctionnement ne sera pas idéal. De même, les personnes transportant des vélos sur l’attelage ou une remorque ne peuvent pas profiter de cette assistance au stationnement.

Il faut toutefois relativiser, car les Tesla équipées de capteurs de stationnement ne sont pas parfaites pour autant. Vous pouvez voir ci-dessous un exemple où en reculant dans un garage, les capteurs de stationnement affichent des informations erronées, rendant leur intérêt quasiment nul.

Opinion brûlante : les capteurs ultrasoniques ne sont pas utiles. pic.twitter.com/yn1Z2SFzXZ — Bob Jouy (@bobjouy) November 18, 2022

Quoi qu’il en soit, Tesla Vision est bel et bien déployé pour pallier l’absence de capteurs ultrasons, et même si tout n’est pas parfait, Tesla a fini par proposer ce qui était promis depuis plus de six mois. Pour certains, cela arrive bien tard, mais pour ceux qui vont prendre livraison de leur véhicule prochainement, ils pourront en profiter dès le début.

Gageons enfin qu’à l’aide de mises à jour futures, Tesla Vision continue de s’améliorer pour que les mesures de distances soient plus précises, mais certaines limites physiques ne pourront pas être outrepassées. Il existe quelques angles morts pour les caméras de Tesla, et lorsqu’elles sont sales, il ne faudra malheureusement pas compter sur une aide au stationnement.

Lors de notre essai de la Tesla Model Y Propulsion, nous lui avions mis la note de 8/10 au lieu de 9/10 à cause justement de l’absence des capteurs ultrason de Tesla Vision pour les manœuvres de stationnement. Nous allons essayer cette fonctionnalité pour voir s’il convient de relever sa note.

