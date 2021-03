Tesla Full Self-Driving : Musk élargit la bêta de son programme de conduite autonome

C’est encore sur Twitter qu’Elon Musk prend ses grandes décisions. Alors que le lancement grand public du programme Full Self-Driving a été repoussé une nouvelle fois, le patron de Tesla a annoncé l’élargissement de la bêta de son logiciel de conduite autonome.

Une semaine sans annonce tonitruante d’Elon Musk, ce n’est pas vraiment une semaine complète. Et le fantasque patron de Tesla s’est une fois de plus servi de Twitter et de son compte personnel pour assurer la communication de la marque à ses dizaines de millions de followers.

Vendredi soir, il a ainsi annoncé l’élargissement de la bêta de son logiciel de conduite autonome Full Self-Driving pour ses voitures électriques. « Si vous voulez la bêta de la fonction Tesla Full Self-Driving téléchargée sur votre voiture, faites-le-nous savoir. Nous doublons la taille du programme bêta dès maintenant pour la version 8.2 et probablement 10x la taille avec 8,3 », a-t-il écrit sur le réseau social, concluant par un « soyez prudents, mais ça devient mature ».

If you want the Tesla Full Self-Driving Beta downloaded to your car, let us know. Doubling beta program size now with 8.2 & probably 10X size with 8.3. Still be careful, but it’s getting mature.

— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2021