Tesla : pourquoi la plus grande nouveauté de la mise à jour de Noël est réservée à certaines voitures seulement

La mise à joue de Noël de Tesla commence à être déployée en masse, et on retrouve donc un lot de personnes bien déçues de ne pas voir arriver la plus grosse nouveauté sur leur voiture. Voici pourquoi le parking en 3D avec Tesla Vision n'est pas encore proposé pour toutes les voitures de la marque, et seulement à certaines Model 3 et Model Y les plus récentes.

Les mises à jour à distance avec Tesla sont souvent très controversées. D’une part parce que certaines régressions sont constatées, et d’autre part parce que selon les voitures et les configurations, tout le monde ne bénéficie pas des mêmes ajouts au même moment.

Pire, certaines régions peuvent avoir des mois, voire des années d’avance sur d’autres — on pense notamment au FSD bêta qui ne sort pas de l’Amérique du Nord pour l’instant —, rendant envieux les possesseurs de Tesla d’un autre continent. Nous avons détaillé les nouveautés de la mise à jour 2023.44.30 dans cet article, mais une subtilité avait volontairement été omise par la marque : toutes les voitures n’auront pas la grosse nouveauté du moment.

Un parking facilité, mais pas pour tout le monde

Lorsque Tesla a décidé de retirer les capteurs à ultrasons de ses véhicules, ça n’a pas plu à grand monde. En effet, lors des premières livraisons, il n’y avait aucune indication ni aide pour effectuer les manœuvres de stationnement, alors que sur la totalité du parc automobile, il s’agit de fonctionnalités assez standard.

En outre, lorsque la marque a enfin actualisé son logiciel pour tenter d’utiliser les caméras à des fins d’aide au parking, le résultat était plutôt insatisfaisant et manquant de précision. C’est pourquoi la grosse nouveauté de la mise à jour de Noël 2023 était attendue de pied ferme.

Si vous n’avez pas la chance de voir les notes de version affichées ci-dessus au moment de la mise à jour en version 2023.44.30, c’est normal : cela signifie que votre voiture a encore les capteurs à ultrasons, et qu’elle est pour le moment exclue de cette amélioration logicielle.

Pour autant, le responsable de l’Autopilot chez Tesla a confirmé que cette assistance au stationnement arriverait bel et bien aux véhicules dotés de capteurs à ultrasons, c’est-à-dire fabriqués avant l’automne 2022. Reste à savoir si l’ajout se fera dans les prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois…