« Tous les indicateurs sont au rouge » : Tesla continue de dégringoler en France quand Renault et Citroën cartonnent

Avec près de 13 000 exemplaires immatriculés, la Renault 5 E-Tech est la voiture électrique la plus vendue en France depuis le début de l’année. Tesla est en revanche très à la traîne, devancé par les marques tricolores.

Renault 5 E-Tech // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Le marché automobile est encore fragile en ce début 2025, même si les chiffres sont en hausse par rapport à 2024. Et cela conformément à ce qu’avaient prédit les spécialistes, qui tablaient sur une augmentation des ventes. À l’échelle européenne, les immatriculations de voitures électriques sont reparties à la hausse au mois d’avril.

Mai en demi-teinte en France

Cependant, tout n’est pas rose pour autant, bien au contraire. Et pour cause, les chiffres du mois de mai en France sont malheureusement loin d’être excellent, comme le révèlent les données du cabinet AAA Data. Les ventes de voitures neuves ont chuté de 12 % en France en mai 2025, par rapport à la même période en 2024. À vrai dire, et comme l’explique Marie-Laure Nivot, en charge des analyses du marché automobile, « presque tous les indicateurs sont au rouge sur le mois de mai ».

L’esprit MINI, en plus GRAND Découvrez LA MINI de taille. Plus grande, plus robuste, et surtout, avec plus de place pour ce qui compte. Personnalisez votre MINI Countryman Electric directement en ligne.

Une déclaration assez inquiétante, d’autant plus que ce n’est pas vraiment mieux pour les voitures électriques, bien au contraire. En effet, les ventes de véhicules électriques ont dégringolé de 19 % le mois dernier. Ainsi, leur part de marché n’est que de 16 %, alors qu’elle est de 15,3 % à l’échelle européenne. C’est très faible, mais c’est tout de même mieux que les ventes de voitures essence et diesel, dont la part continue de dégringoler au fil des années.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Cependant, tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne, et certains s’en sortent bien mieux que d’autres. C’est par exemple le cas des marques chinoises telles que BYD et Xpeng, mais pas seulement. Citroën a aussi bien progressé sur ses ventes de voitures électriques, grâce à ses ë-C3 et ë-C3 Aircross. Dacia s’en sort bien, de même que Audi, Skoda ou encore Kia et Ford, pour ne citer qu’eux. En revanche, c’est la chute libre pour Tesla, dont les ventes ont lourdement chuté, de l’ordre de 67 % au mois de mai.

De ce fait, la Model Y est désormais très loin de dominer le marché français, puisque le SUV électrique n’était même pas dans le top 10 des ventes le mois dernier. Une situation qui rappelle celle déjà vue en avril pour le constructeur américain. Depuis le début de l’année 2025, le SUV est le 4ème modèle électrique le plus vendu en France, avec 5 651 exemplaires. Cela reste tout de même très loin derrière la Renault 5 E-Tech, qui arrive sur la plus haute marche du podium.

Le succès des marques françaises

Pourtant, les ventes du constructeur tricolore sont en baisse de 17 %, et cela malgré le succès de son Scénic E-Tech. Pour mémoire, ce dernier a été la 3ème voiture électrique la plus vendue en France depuis le début de l’année, avec 6 895 exemplaires. Il se place juste derrière la Citroën ë-C3 que nous avions pu essayer, et qui a totalisé 8 747 immatriculations. Sur le seul mois de mai, c’est justement la citadine électrique qui a dominé les ventes, avec 1 500 unités écoulées. Elle est suivie par la R5 E-Tech et le Scénic.

Globalement, les voitures françaises rencontrent un franc succès, ce qui peut bien sûr sembler logique. Sur le classement de mai, elles sont sept à figurer dans le top 10, un chiffre identique sur celui depuis le début de l’année. À condition de compter la Dacia Spring, qui fait partie du groupe Renault mais qui est produite en Chine. Ce qui la prive de bonus écologique, mais qui ne semble pas trop entacher ses ventes, annoncées à 3 000 exemplaires entre janvier et mai 2025.

Citroën ë-C3 // Source : Citroën

Pour ce qui est des modèles étrangers, citons notamment les bons chiffres de la Volkswagen ID.3, qui s’offre la 7ème position depuis le début de l’année. La compacte allemande a séduit 3 462 clients, mais est un peu à la traîne au mois de mai. Sur cette période, le Skoda Elroq fait une belle percée, avec 683 unités vendues. Notons également la présence de la Mini Cooper SE avec 488 exemplaires et du BMW iX1 qui vient compléter le top 10 avec 479 unités vendues.



Ventes de voitures électriques en France en mai 2025

Modèle Immatriculations Citroën ë-C3 1 500 Renault 5 E-Tech 1 469 Renault Scénic E-Tech 1 036 Citroën ë-C3 Aircross 920 Peugeot e-208 742 Skoda Elroq 683 Peugeot e-3008 578 Renault Mégane E-Tech 509 Mini Cooper SE 488 BMW iX1 479



Ventes de voitures électriques en France de janvier à mai 2025

Modèle Immatriculations Renault 5 E-Tech 12 923 Citroën ë-C3 8 747 Renault Scénic E-Tech 6 895 Tesla Model Y 5 651 Peugeot e-208 4 905 Peugeot e-3008 3 526 Volkswagen ID.3 3 462 Mini Cooper SE 3 411 Renault Mégane E-Tech 3 396 Dacia Spring 3 000