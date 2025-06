Ce nouveau moteur pour vélos électriques frappe fort : grosse puissance et poids très contenu

La marque suisse Maxon présente une nouvelle génération de moteur central pour vélos électriques urbains et VTT, le Maxon AIR S, doté d’un couple de 90 Nm pour un poids contenu de 2 kg.

Le moteur Maxon AIR S pour vélos électriques. // Source : Maxon

Réduction du poids, compacité, couple en hausse, le monde du moteur pour vélos électriques est en progrès constant ! Acteur peu connu dans le domaine, Maxon s’est déjà illustré avec son petit moteur central AIR aperçu quelques vélos électriques, comme le Kilow Le Fitness que nous avions pris en main début 2024. La firme suisse a cette fois-ci développé une nouvelle génération tout aussi discrète.

Un Maxon AIR S au rapport poids/puissance élevé

Le Maxon AIR S, de son nom, montre les crocs avec un couple de 90 Nm, contre 40 Nm pour son petit frère, et une puissance de 620 W en pic. Le poids du moteur est de seulement 2 kg, ce qui est proche proche des rivaux Bosch Performance Line SX (55 Nm), Fazua Ride 60 (60 Nm) et du dernier TQ HPR60 (60 Nm). Il est aussi bien plus léger que le ZF Centrix qui affiche 90 Nm/600 W pour 2,5 kg.

Une application pour le moteur connecté. // Source : Maxon L’écran du maxon AIR S. // Source : Maxon Le système entier du Maxon AIR avec batteries, capteurs et écran. // Source : Maxon

Si l’on ne connait pas les dimensions exactes de ce bloc, la société promet un comportement hors pair et de la robustesse. « Notre but est de combiner un maximum de puissance avec efficience, un contrôle précis et une conception compacte », explique Dominik Stockmann, directeur de la recherche et développement de Maxon. “C’est précisément où sont nos compétences, que ce soit pour les satellites, les avions, la F1 ou les vélos électriques« .

Le Maxon AIR S s’associe à deux batteries aux choix, de de 400 Wh et 600 Wh, ainsi qu’une batterie externe optionnelle de 250 Wh. L’écran loge dans le tube supérieur, tandis qu’une application offre une connectivité.

Un moteur qui vise une large possibilité de vélos électriques

Mais pour quels vélos électriques ce moteur se destine-t-il ? « Pour les VTT électriques, vélos gravel ou vélos urbains électriques, les propriétés du système le rendent compatible avec de nombreuses catégories« , précise Volker Stützinger, directeur de Maxon eBike.

Le Maxon AIR S vise les VTTAE, mais pas que. // Source : Maxon

Pour le moment, on ne connaît pas les modèles qui intègrent le Maxon Air S au lancement. La firme helvétique indique toutefois une présentation au salon Eurobike 2025 fin juin, avec quelques marques partenaires. Parmi eux, le Français Goobz, le Suisse Thömus, le Néerlandais Instinctive ou le Québécois Spherik.