On connait le prix du vidéoprojecteur à ultra courte focale Ultra HD LG CineBeam S

Capable d’offrir une image d’une diagonale de 100 pouces à moins de 40 centimètres du mur, le vidéoprojecteur LG CineBeam S vient rejoindre le cercle encore assez restreint des modèles à ultra courte focale extrêmement compacts. Parmi eux, il y a le Yaber K300s, le Samsung The Premiere 5, le Acer PD1520Us, le Philips Screeneo UL5 ou encore le JMGO O2S Ultra, par exemple. Mais le CineBeam S se démarque par la définition de l’image puisqu’il est le seul à proposer du 4K (simulé) alors que les autres sont des modèles Full HD.
Compact et minimaliste
Aussi référencé sous PU615U, ce modèle propose donc un format particulièrement compact avec une forme rectangulaire, des plus sobres.
Avec ses dimensions de 160 x 160 x 110 millimètres et son poids de 1,9 kilogramme, l’appareil ressemble davantage à une enceinte satellite qu’à un projecteur classique. Le CineBeam Q, un vidéoprojecteur que nous avons particulièrement apprécié lors de notre test, offre, quant à lui, un design plus rétro mais aussi avec un côté minimaliste qui n’est pas pour déplaire.
Le projecteur arbore donc une finition métallique argentée qui lui confère un aspect premium. Selon le fabricant, cette conception compacte permet une utilisation polyvalente, aussi bien en installation fixe qu’en déplacement.
Technologie laser triple RVB pour une qualité d’image exceptionnelle
Le CineBeam S exploite une source lumineuse basée sur la technologie laser triple RVB (Rouge, Vert, Bleu). Cette solution permet d’atteindre une luminosité de 500 lumens ANSI, suffisante pour une utilisation dans des environnements légèrement éclairés, selon la marque. Le fabricant met en avant un rapport de contraste dynamique de 450 000:1, voulant garantir des noirs profonds et des blancs éclatants.
L’appareil délivre donc une définition Ultra HD de 3840 x 2160 pixels. LG promet une large couverture des espaces colorimétriques et une diagonale pouvant atteindre 100 pouces avec un ratio de projection ultra-court de 0,25. Il intègre également des fonctions de correction automatique, notamment la mise au point automatique et la correction trapèze (Keystone). Un système d’ajustement automatique de l’écran adapte la projection à la couleur du mur, optimisant ainsi le rendu visuel quel que soit le support utilisé. Le zoom est fixe.
Connectivité minimale aussi et audio intégré
En matière de connectique, le CineBeam S propose une entrée HDMI 2.1 compatible eARC. À cela, ajoutez deux ports USB Type-C et c’est tout. Le système audio intégré se compose de deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos. Bien que compacts, ces transducteurs offrent une solution pratique pour une utilisation nomade. On peut compter sur du Wi-Fi et du Bluetooth, permettant la diffusion depuis des appareils Android et iOS via AirPlay 2 ou Miracast.
L’interface webOS24 de LG donne accès aux principales plateformes de streaming 4K, notamment Netflix, Prime Video, Disney+ et YouTube.
Disponibilité et prix du vidéoprojecteur LG CineBeam S
Le LG CineBeam S sera commercialisé au prix de 1299 euros sur le marché européen. Les précommandes débuteront le 1er septembre 2025, avec des livraisons programmées pour octobre 2025.
