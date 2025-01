Un petit vidéoprojecteur ultra courte focale, un autre haut de gamme et un dernier compact chez JMGO

Pour le CES de Las Vegas, JMGO a annoncé l’arrivée de trois nouveaux modèles de projection couvrant différents besoins.

Le marché des projecteurs laser s’enrichit avec des modèles aux caractéristiques variées lancés par JMGO lors du CES 2025. Ainsi, le JMGO O2 Ultra est un modèle à ultra courte focale capable de projeter une image de 100 pouces à seulement 9 centimètres du mur, grâce à son ratio de projection de 0,18:1. Il est particulièrement compact. Son design ressemble beaucoup au K300s de Yaber aussi présenté lors du salon. Sa luminosité de 2800 lumens CVIA et son contraste de 2800:1 assurent une qualité d’image intéressante, même en conditions d’éclairage ambiant modéré.

Du haut de gamme et du compact en focale classique

Le N3 Ultra Max, pour sa part, représente le haut de gamme avec ses 4600 lumens CVIA et son système laser triple MALC 3.0. Ce modèle offre un rapport de contraste de 5000:1 et veut couvrir 110% de l’espace colorimétrique BT.2020, selon la marque, garantissant une reproduction fidèle des couleurs. Son processeur MediaTek MT9679 permet une gestion fluide des contenus 4K.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, pour les espaces plus restreints, le N1S SE est une sorte de modèle réduit du N1S Ultra et propose une solution compacte avec des dimensions de 187 x 165 x 191 mm. Malgré sa petite taille, il utilise une source triple laser et capable d’afficher une image avec une définition Ultra HD.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez également que la marque exposait également le JMGO PicoFlix, un projecteur compact intégrant une batterie de 10 000 mAh. Capable de fonctionner jusqu’à 4,5 heures en autonomie, il délivre une luminosité de 450 lumens ANSI, selon JMGO avec une définition Full HD. Son design avec gimbal intégré facilite son positionnement, tandis que l’interface Google TV assure l’accès aux services de streaming.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Ces nouveaux modèles intègrent des fonctionnalités de connectivité avancées. Le N1S Nano, par exemple, propose le Wi-Fi 6 et le Bluetooth.

Le JMGO N1S est annoncé à un prix de 899 dollars et comptez 2600 dollars pour le N3 Ultra Max.