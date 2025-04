BYD frappe très fort avec ces voitures électriques à 27 000 € qui se rechargent le plus rapidement au monde

Quelques jours après leur présentation, les voitures électriques de BYD pouvant se recharger « aussi vite qu’un plein d’essence » sont disponibles à la vente. De quoi découvrir leurs prix définitifs et leurs derniers secrets.

BYD Han L // Source : BYD

Comme d’habitude, BYD va vite. Quelques jours après avoir présenté sa recharge « aussi rapide qu’un plein d’essence » via des bornes de 1 350 kW, les deux premières voitures électriques disposant de cette technologie sont désormais en vente.

Les commandes des Tang L et Han L sont donc ouvertes en Chine, de quoi faire le plein d’informations sur le site internet chinois de BYD. L’occasion d’en savoir plus sur cette fameuse recharge, notamment.

Une recharge intégrale en 20 minutes

Pour rappel, les Tang L (un SUV 7 places) et Han L (une berline de luxe) reposent sur la « Super e-Platform », la nouvelle base technique pour les voitures haut de gamme de la marque.

BYD Tang L // Source : BYD

Au programme : un moteur électrique pouvant monter à 30 500 tr/min, mais surtout une architecture électronique de 1 000 V, lorsque les meilleurs concurrents s’arrêtent à 900 volts (chez Nio, par exemple). De quoi promettre une recharge à 1 000 kW maximum.

L’ouverture des commandes permet de découvrir la fiche technique complète des deux voitures. La Han L dispose d’une batterie de 83,2 kWh, promettant 701 km d’autonomie selon le cycle CLTC chinois (environ 625 km une fois converti aux normes européennes WLTP). Le Tang L voit plus grand avec une batterie de 100,5 kWh, mais son gabarit XXL « limite » l’autonomie à 670 km CLTC (environ 590 km WLTP).

BYD Han L EV sur une borne Megawatt

Côté recharge, passer de 10 à 70 % de la batterie demande bel et bien 6 minutes avec la borne adéquate. Peut-être plus impressionnant : la charge intégrale, de 0 à 100 %, ne demande que 20 minutes pour la Han L et 29,7 minutes pour le Tang L. À titre de comparaison, le BYD Sealion 7 demande 24 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Reste un élément étonnant. BYD annonce un taux de charge (qu’on obtient en divisant la puissance de charge par la capacité de la batterie) de 10C pour la Han L et 8,4C pour le Tang L, mais les fiches techniques démentent ce chiffre. Si on calcule selon les données communiquées, la Han L aurait un taux de charge de 12C, et le Tang L culminerait à 9,95C.

BYD Han L // Source : BYD

Même si ces chiffres se contredisent entre eux, les niveaux atteints sont hallucinants : les meilleurs concurrents se contentent généralement de 5C.

Des tarifs « accessibles »

Évidemment, l’ouverture des commandes permet de découvrir le tarif définitif de ces deux grandes BYD.

La Han L débute à 219 800 yuans, l’équivalent de 27 100 euros convertis. Elle s’oppose frontalement aux berlines électriques de luxe, notamment les Avatr 12 (dès 269 900 yuans) ou Xpeng P7+ (dès 186 800 yuans).

BYD Han L // Source : BYD

Le Tang L, lui, est affiché à partir de 239 800 yuans (environ 29 500 euros), et devra se battre contre les Xpeng G9 (248 800 yuans) et équivalents.

Aucune mention d’une arrivée en Europe n’est prévue, mais les actuelles BYD Tang et Han sont déjà disponibles en France. Si ces nouvelles Tang L et Han L font le chemin, elles coûteront bien plus cher que leurs tarifs chinois – les versions actuelles sont respectivement facturées 72 000 et 71 160 euros.

BYD Tang L // Source : BYD

Il faudra aussi que BYD installe ses bornes 1 350 kW sur le Vieux Continent pour bénéficier de cette recharge express : les bornes les plus rapides en Europe culminant à 500 kW. Affaire à suivre.