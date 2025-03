Ça ne chôme pas chez BYD. En plus de déposer en moyenne 32 brevets par jour, l’entreprise chinoise, devenue numéro un de la voiture électrique dans son pays, continue d’impressionner.

La semaine dernière, BYD avait dévoilé une nouvelle plateforme pour ses voitures électriques ainsi que de nouvelles bornes permettant de recharger jusqu’à 1 000 kW en puissance de crête. Plus concrètement, cela permettrait de regagner 400 km d’autonomie en moins de 5 minutes.

S’il s’écoule un certain temps parfois entre l’annonce d’un produit et son arrivée, comme chez Tesla pour ne citer personne, chez BYD, tout semble aller très vite. En effet, le constructeur nous apprend que les 500 premières bornes de recharge ultra-rapides de 1 000 kW entreront en service en Chine dès le mois d’avril 2025 comme le révèle le média CnEVPost.

Ces nouvelles bornes, appelées « Megawatt Flash Charger », font partie d’un projet visant à déployer 4 000 stations de recharge de 1 MW à travers la Chine. Elles seront principalement destinées à deux nouveaux modèles de BYD : la berline Han L et le SUV Tang L.

L’annonce officielle a été faite le 17 mars dernier, lorsque BYD a présenté ces bornes comme les plus puissantes du monde pour les voitures destinées aux particuliers. Contrairement aux Megachargers de Tesla ou aux bornes haute puissance d’Alpitronic, conçues pour les poids lourds, ces nouvelles installations ciblent directement les véhicules grand public.

L’un des arguments les plus impressionnants avancés par BYD est la capacité de ces bornes à fournir jusqu’à 400 km d’autonomie en seulement 5 minutes de charge. Une prouesse qui pourrait bouleverser les habitudes des conducteurs de véhicules électriques et réduire considérablement l’anxiété liée à l’autonomie.

« Certaines personnes ont du mal à croire que notre nouvelle technologie puisse atteindre de telles performances », déclare Li Yunfei, directeur de la marque BYD. « Mais notre stratégie est claire : lorsque nous présentons une innovation prête pour le marché, nous la lançons immédiatement en production de masse. Les premières 500 bornes seront donc disponibles en avril. »

Pour atteindre une telle puissance, BYD a mis au point une technologie inédite exploitant un système de stockage d’énergie associé à la borne. Cette technique permet de pallier les limites des réseaux électriques traditionnels et d’assurer une alimentation continue.

Les nouveaux véhicules de BYD, reposant sur la plateforme électrique « Super e-Platform », seront équipés de systèmes de recharge capables de supporter cette puissance grâce à une double prise et à un système de recharge en parallèle. Cette technologie, déjà testée sur la Denza D9, promet des performances bien supérieures aux standards actuels du marché.

BYD Chine nous a confirmé qu’une seule prise suffirait à récupérer les 1 000 kW de puissance avec une voiture compatible. Pour le moment, le déploiement de ces bornes n’est pas prévu en France, et encore moins en Europe, où BYD commence à peine à s’installer et où les ventes sont encore confidentielles.

