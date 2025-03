Des drones sur le toit de voitures électriques : l’improbable association entre BYD et DJI

BYD accroît son partenariat avec l’entreprise de tech DJI. Ainsi, le constructeur intègre des drones sur certaines de ses voitures électriques, via son nouveau système Ling Yuan. On vous explique tout.

Crédit : BYD

Désormais bien implantée en Europe, BYD est aujourd’hui au coude à coude avec Tesla pour devenir le numéro 1 mondial de la voiture électrique. Les ventes du constructeur chinois ne cessent de grimper, tandis que la firme d’Elon Musk traverse une zone de turbulences. Et ce n’est pas fini, car le géant basé à Shenzhen veut aller encore plus loin.

Un nouveau partenariat

En effet, on sait que ce dernier veut devenir le leader mondial dans ce domaine, et il met toutes les chances de son côté pour y arriver. BYD emploie pas moins d’un million de personnes, dont plus de 100 000 ingénieurs. Ce qui lui permet de déposer 32 brevets par jour en moyenne, pour toutes sortes de technologies. Nous avions d’ailleurs pu en tester quelque unes lors d’un voyage en Chine organisé par la marque en 2024. Et parmi elles, une nous avait particulièrement marqué.

Et pour cause, le constructeur s’est associé à géant chinois de la tech DJI pour proposer un drone intégré dans le toit de son Yangwang U8. De quoi permettre de filmer son véhicule lors de road-trips par exemple, le tout de manière totalement automatisée. Mais voilà que BYD va désormais encore plus loin. Sur son compte Weibo officiel, la firme indique avoir intensifié son associations avec DJI pour concevoir le système Ling Yuan. De quoi s’agit-il exactement ?

Crédit : BYD

En fait, ce dernier se caractérise notamment par la présence d’un drone intégré dans le toit de certains modèles. Il n’y a plus seulement le grand SUV que nous avions essayé, mais toute une gamme, dont le Fang Cheng Bao Bao 8, le Denza N9 ainsi que le BYD Tang L et la Sea Lion 07 DM-i. Pour mémoire, nous avions pu découvrir la version électrique lors du dernier Mondial de l’Auto de Paris au mois d’octobre 2024.

La variante tout juste dévoilée par le constructeur prend le nom d’Intelligent Driving Edition, et se caractérise notamment par la présence du drone de DJI sur son toit. Celui-ci est intégré dans un caisson spécifique, qui lui sert de baie d’atterrissage mais aussi pour recharger sa batterie. Comme sur le Yangwang U8, le conducteur peut faire décoller l’engin en un seul clic. Celui-ci est doté d’une technologie de suivi, qui lui permet de filmer la voiture en train de rouler, de manière 100 % autonome.

Une option intéressante

Le site spécialisé CNEVPost précise que le système Ling Yuan est disponible en option, pour un prix de 16 000 yuans. Ce qui correspond à environ 2 100 euros selon le taux de change actuel. Cependant, il n’est absolument pas certain que cette fonctionnalité fasse un jour la route jusqu’en Europe. Et pour cause, sur notre continent, et notamment en France, la réglementation est très stricte en ce qui concerne les drones. Ils sont par exemple interdits de vol en agglomération, et ils sont limités à 150 mètres d’altitude.

La technologie proposée par BYD et DJI permet au drone de décoller et d’atterrir sur une voiture qui roule jusqu’à une vitesse de 25 km/h. L’engin volant peut revenir sur le véhicule dans un périmètre de 2 kilomètres et il peut le suivre jusqu’à 54 km/h. Il faut également savoir qu’il est capable de revenir seul sur son port de charge installé sur le toit, si sa batterie est trop faible. Il peut ensuite se recharger de 10 à 80 % en 30 minutes environ, sans intervention du conducteur.

Crédit : BYD

L’image est quant à elle retransmise directement sur l’écran central de la voiture. Ce nouveau dispositif va aussi de paire avec le système de conduite autonome God’s Eye récemment dévoilé par BYD. Celui-ci offre plusieurs niveaux d’autonomie avec jusqu’à trois capteurs LiDAR selon la marque. Il peut en théorie équiper toutes les voitures du groupe, qu’il s’agisse de BYD, Denza, Yangwang ou encore Fang Chen Bao. Le constructeur nous avait offert une démonstration en faisant rouler sa supercar U9 sans conducteur sur un circuit.