BYD veut prouver les performances de sa dernière technologie : pourquoi ce n’est pas si impressionnant

Après avoir dévoilé son nouveau système de conduite autonome ultra-avancé, BYD nous offre une démonstration avec sa Yangwang U9. La voiture électrique a réussi à faire un tour de circuit sans conducteur à son bord, de jour comme de nuit. Réelle avancée technologique ou énième épisode marketing ?

Si Tesla a lancé son système de conduite autonome dès 2015 sur sa Model S, le fameux Autopilot, le constructeur américain a depuis perdu sa longueur d’avance.

Aujourd’hui, de nombreuses marques proposent des technologies similaires, et une étude affirme même que le système de Ford est plus performant que l’Autopilot de la firme d’Elon Musk – même si la fonction FSD, plus évoluée, semble rattraper ce retard aux États-Unis.

Une démonstration de force

Et désormais, Tesla doit aussi faire face à la concurrence d’un nouveau rival, qui est monté en puissance en très peu de temps. Il s’agit de BYD, dont la division automobile a été fondée en 2003 et qui a connu un très rapide développement au cours des dernières années. À tel point que l’entreprise est le numéro 2 mondial de la voiture électrique, et qu’il pourrait bientôt dépasser Tesla. De plus, la firme chinoise ne veut pas se contenter de dépasser son concurrent en termes de ventes.

Elle souhaite également lui donner une belle raclée dans le domaine de la technologie, et tout particulièrement de la conduite autonome. Ainsi, le constructeur emploie pas moins de 100 000 ingénieurs, dont une partie est dédiée à ce domaine. Et voilà que BYD a levé le voile hier sur sa dernière innovation en date, baptisée God’s Eye, comme nous l’avons détaillé dans un précédent article. Loin de se contenter de mots, le constructeur n’a pas tardé à joindre le geste à la parole.

Ce dernier a ainsi posté une vidéo sur son compte Weibo officiel, sorte d’équivalent de Facebook en Chine. On y voit le fleuron du groupe, qui devrait bientôt devenir le numéro 2 mondial, toutes motorisations confondues. Il s’agit de la Yangwang U9, une supercar électrique que nous avions eu la chance de découvrir en avant-première lors d’un précédent voyage en Chine. Cette dernière, qui nous avait déjà offert une belle démonstration quelques mois plus tôt, a décidé de récidiver.

L’exercice se déroule sur le Hunan Zhuzhou International Circuit situé en Chine. La sportive, équipée de la technologie God’s Eye, parvient à boucler un tour complet de la piste en plein jour, sans aucune intervention du conducteur. À vrai dire, il n’y a tout simplement personne derrière le volant, comme le montrent les images impressionnantes. Puis, on voit la supercar réaliser la même performance, mais cette fois-ci de nuit.

BYD veut ainsi prouver la fiabilité de ce nouveau système de conduite autonome, mais on peut tout de même relever le faible niveau de difficulté de l’exercice : avec cette large chaussée sans obstacle, intersection, piétons ni toute autre forme de circulation, les conditions sont quasi optimales.

Une technologie de pointe

Il faut dire que BYD n’a pas lésiné sur les moyens pour son système God’s Eye, qui se décline en réalité en trois versions. La Yangwang U9 a le droit à la plus évoluée, la version C, qui sera déployée sur toutes les voitures de la marque de luxe, dont le SUV U8 que nous avions pu essayer. Cette dernière fait notamment appel à pas moins de trois capteurs LiDAR et affiche une puissance de calcul total de 600 TOPS. Mais d’autres variantes ont aussi été mises au point.

Une version intermédiaire, baptisée God’s Eye B, sera aussi proposée, cette fois-ci sur les voitures des marques premium Fang Cheng Bao et Denza. Cette dernière utilise un seul LiDAR et est propulsée par le système DiPilot 300, avec une puissance de 300 TOPS. Enfin, une déclinaison un peu moins avancée, qui fait l’impasse sur le LiDAR, est aussi disponible. Connue sous le nom de God’s Eye C, elle se dote tout de même de 12 caméras et de nombreux radars en tout genre.

Yangwang U9 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Cette dernière est réservée aux modèles de la marque BYD, et elle sera déployée sur l’ensemble de la gamme dans le futur. Cela inclura notamment la petite Seagull, qui va bientôt faire son arrivée sur le marché français. Avec cette technologie, qui affiche une puissance de calcul de 100 TOPS, le constructeur souhaite démocratiser la conduite autonome, et surtout dépasser Tesla. À noter que le système God’s Eye sera livré de série sur les prochaines voitures de la marque, selon le site Car News China.