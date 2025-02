Un cap historique pourrait bientôt être franchi : le chinois BYD pourrait dépasser Volkswagen dans l’industrie automobile mondiale

Actuellement numéro 2 de la voiture électrique dans le monde, BYD devrait bientôt se placer sur la 2ème marche du podium mondial, toutes motorisations confondues. Le constructeur chinois va passer devant Volkswagen, et cela pourrait être imminent.

Crédit : BYD

Les constructeurs chinois poursuivent leur offensive, malgré les tentatives de l’Union européenne pour les déstabiliser et faire en sorte de réduire leurs ventes. Mais cela ne semble en réalité pas beaucoup porter ses fruits au niveu mondial, même si l’invasion tant crainte de ces marques de l’Empire du Milieu reste à nuancer.

BYD bientôt sur la 2ème marche du podium

Il est cependant bien vrai que les entreprises chinoises se développent très rapidement dans le monde entier. Et cela avait été confirmé par les derniers chiffres publiés pour l’année 2024, qui plaçaient BYD sur la 2ème marche du podium des constructeurs de voitures électriques, juste derrière Tesla. La firme basée à Shenzhen, dans le sud de la Chine est au coude à coude avec Tesla. Il est même très probable qu’elle dépasse sa rivale américaine au cours des prochains mois, alors que celle-ci traverse une période assez trouble.

Car de son côté, BYD ne compte pas ralentir la cadence. Le constructeur, qui emploie plus d’un million de salariés, dont plus de 100 000 ingénieurs continue son offensive. De ce fait, il est devenu le numéro 1 de la voiture électrifiée sur le marché chinois quelques mois plus tôt. Et il n’a aucunement prévu de s’arrêter là. Le site Automobile Propre nous explique en effet que l’entreprise, qui a récemment officialisé son nouvel Atto 2 cartonne à l’échelle mondiale.

BYD Atto 3 (2025) // Source : BYD

Sur l’ensemble de l’année 2024, BYD a vendu pas moins de 4 millions de voitures hybrides et électriques. Un chiffre très élevé, qui place la société à la 3ème place du classement mondial des plus grands groupes automobiles. Elle se situe juste derrière Toyota et Volkswagen et devance General Motors. Pour mémoire, le groupe chinois possède BYD bien sûr, mais aussi Yangwang, dont nous avions pu essayer le SUV U8, ainsi que Denza et le méconnu Fang Chen Bao.

Un véritable empire qu’a bâti la firme, dont la division automobile a été fondée en 2003. Cependant, les ventes des trois dernières marques citées restent encore assez confidentielles, et quasiment uniquement limitées à la Chine. Elles ne pèsent donc pas énormément dans les résultats du groupe pour le moment. En revanche, c’est une autre histoire pour BYD. Car la firme a vendu pas moins de 3,8 millions de voitures électrifiées (100 % électriques ou hybrides) en 2024.

Un succès démentiel

Un chiffre particulièrement élevé, tandis que les autos électriques ont quant à elle représenté pas moins de 1,76 million d’exemplaires écoulés sur l’ensemble de l’année passée. À titre de comparaison, Tesla a vendu 1,79 million d’autos et Volkswagen reste encore à la traîne, avec seulement 744 800 autos zéro-émission (à l’échappement). Cependant, si le constructeur allemand a beaucoup de mal à vendre ses électriques, il garde la tête hors de l’eau grâce à ses modèles thermiques. La firme a écoulé un total de 4,9 millions d’autos en 2024.

Résultat, BYD est actuellement la 3ème marque automobile mondiale, toutes motorisations confondues. Mais elle pourrait très bientôt passer sur la 2ème marche du podium, devant Volkswagen, et ce alors qu’elle ne commercialise que des voitures hybrides et électriques. Reste à savoir quand cette bascule se fera, mais nul doute qu’elle devrait être assez imminente. Les estimations tablent sur cette année, ou l’an prochain mais pas plus tard. Car BYD a plus d’un tour dans son sac pour tenter de de devenir un jour le leader mondial de l’automobile.

Cela devrait passer par une gamme qui va encore s’étoffer au fil des années, de même que la création de nouvelles usines. L’une d’elles sera installée en Hongrie et assurera la production du nouvel Atto 2, afin qu’il échappe aux droits de douane en hausse. Il devrait même pouvoir prétendre au bonus écologique en France. Néanmoins, la route devrait encore être longue avant d’atteindre le haut du podium, car Toyota reste encore le numéro 1 mondial, avec plus de 9 millions de voitures vendues, toutes motorisations confondues.